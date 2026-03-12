追蝶族再等等！冷空氣打亂遷徙 紫斑蝶大軍恐月底才現身

紫斑蝶每年3月至清明節前後由南往北遷徙，大量飛越林內鄉地方稱為「清明蝶」。（資料照，記者黃淑莉攝）

每年3月到清明節前後是紫斑蝶遷徙季節，台灣紫斑蝶生態保育協會人員已進駐雲林林內鄉監測，協會理事長陳瑞祥表示，因西部降雨不足太乾燥，加上夜間氣溫低，3月至今每天只有零星幾隻，預計下週天氣回穩後蝶量應會漸漸增加。高公局持續落實「國道讓蝶道」措施，架設防護網、每分鐘達250隻時封閉外側車道。

紫斑蝶是台灣常見的蝴蝶之一，與墨西哥帝王斑蝶並列世界2大越冬型蝶種，每年3月從南往北遷徙，林內位處遷徙路境，且能觀賞到牠們飛越國道壯觀景象，吸引許多民眾前往追蝶、賞蝶。

前2年3月初國3林內觸口段就可看到不少紫斑蝶在空中飛舞，去年3月初每分鐘就有200飛越，3月12日國道就封閉，今年數量明顯減少，陳瑞祥說，根據協會志工監測每天只有3、40隻，量很少。

陳瑞祥表示，3月6日前往高雄茂林實勘，紫斑蝶飛越數量很多，可能因遇冷氣團南下氣溫驟降，中途休息避寒，預估要到下週氣溫回暖才會移動，大約要到3月底蝶量才會湧現。

陳瑞祥指出，高公局已在國3林內段北上251K至253K架設防護網，且在蝶量達每分鐘250隻以上就會封閉該段外側車道，讓紫斑蝶能安全飛越國道，另高公局與協會3月21、22日及28、29日連續2個週末在林內段252K橋下舉辦紫斑蝶生態解說活動，有標放解說、蝴蝶幼蟲展示、影片欣賞有獎徵答、拼圖遊戲等。

高公局在國3林內段架設防護網，讓紫斑蝶能安全飛越。（記者黃淑莉攝）

