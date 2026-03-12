免費限量贈品瑪利歐「？」小提燈炙手可熱「黑市」喊價1500

台灣燈會免費限量贈品瑪利歐「？」小提燈每個喊價1500元。（讀者提供）

2026台灣燈會由日本任天堂打造的「超級瑪利歐區」燈區是觀賞熱區，不僅販賣部大排長龍，等候3、4個小時是常態，限量發送的「？磚塊小提燈」更是炙手可熱，雖然是免費限量贈品，但不少人認為過程繁瑣，

想要上網購買，結果出現漫天開價亂象，「黑市」甚至喊價1500元，嘉義縣政府提醒民眾不要受騙上當。

請繼續往下閱讀...

今年台灣燈會「超級瑪利歐·星燦嘉年華燈區」熱度很高，不僅所販售的正版授權與台灣燈會限定商品吸引大量粉絲瘋搶 。人氣爆棚的限量？磚塊小提燈，每天線上預約幾乎開放就秒殺，由於相當搶手，出現轉賣「商機」，網路平台出現不少小提燈叫賣區，從5、600元到1000元不等，甚至喊到1500元，網友驚呼「真敢賺」。

由於？磚塊小提燈「黑市」哄抬爭議頻傳，嘉義縣政府發出公告，表示有關「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」活動所發送之「？磚塊小提燈」，是活動免費提供的限量贈品，但近期發現有不肖人士利用活動贈品，在網路平台進行疑似詐騙或不當販售行為，為避免民眾受騙，特別提醒，活動小提燈僅於活動現場以指定方式發送，並未透過任何網路平台販售，請民眾提高警覺，避免透過不明來源購買相關贈品，以免遭受詐騙。

「超級瑪利歐·星燦嘉年華燈區」販售正版授權與台灣燈會限定商品。（記者蔡宗勳攝）

瑪利歐「？」小提燈開放抽籤的畫面。（記者蔡宗勳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法