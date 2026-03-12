為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    即將迎來好天氣！ 颱風論壇曝週末天氣概況

    2026/03/12 11:01 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇曝本週末天氣概況。（圖擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

    颱風論壇曝本週末天氣概況。（圖擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

    今天（12日）水氣偏少，除了花東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及新竹以北山區有零星短暫雨外，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週四至週五受強烈冷氣團影響，早晚寒意明顯、日夜溫差大，週六至下週二冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日回升。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，第二波強烈冷氣團開始南下

    第二波強烈冷氣團開始南下，幸好這波屬於乾冷型態，水氣不多，但在輻射冷卻效應影響開外掛下，夜晚與清晨仍會相當寒冷，以下天氣提醒提供大家參考囉！

    粉專指出，今天（12日）至週五（13日）強烈冷氣團報到，低溫普遍在11至15度，平原空曠地區有機會10度左右，環境偏乾、水氣少，各地大致晴朗，白天在陽光下體感還可以，但早晚寒意明顯、日夜溫差大。

    粉專續指，週六（14日）清晨輻射冷卻效應影響，空曠地區或近山區可能出現更低溫，週六（14日）至週二（17日），冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，但夜晚與清晨仍偏涼，乾空氣持續籠罩，全台天氣穩定。

