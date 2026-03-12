一甲子老樓退場 南一中「新民樓」重生啟用

南一中新民樓完工啟用，成為師生互動新核心。（圖由南一中提供）

百年歷史的台南一中，校園指標建築「新民樓」完成拆除重建並正式啟用，工程總經費1.5億元，教育部補助約近1.4億元，其餘由學校自籌。新建大樓不僅改善教學與行政空間，也讓百年學府在保存歷史脈絡中展現嶄新面貌。

原「新民樓」興建於1960年，使用超過60年，早期主要作為自然科學實驗室使用，隨著教學型態與校務發展改變，原建物在空間配置、設備條件及安全設施方面逐漸不符現代需求，出現屋頂與牆面滲漏、牆體鋼筋外露等老化問題，用電系統與無障礙設施也未符合現行法規。

新建的新民樓為地上4層建築，設置健康中心、行政辦公室、各學科教師辦公室、諮詢室及多功能專科教室。整體規劃除了改善原有建物空間問題，也透過教師辦公室與教室的串連設計，以及諮詢空間的設置，拉近師生互動距離，提供更完善的學習與輔導環境。

新民樓由南一中校友劉木賢建築師主持設計，規劃時參考校園既有歷史景觀，包括校內的台南府城舊城牆遺址、紅樓與小禮堂等文化建築，整體外觀採類清水模搭配紅磚色彩，呈現樸實簡約風格，並配合舊城牆遺址調整建築座向，使新建築與校園歷史景觀相互呼應。

校長廖財固表示，新民樓落成象徵學校在傳承歷史的基礎上持續創新前行，矗立於校園大榕樹旁的新建築，未來將與百年校園共同見證一代又一代一中學子的成長與蛻變，延續「大學之道，在明明德，在新民，在止於至善」的教育精神。

台南一中新建新民樓，11日舉行落成啟用典禮。（圖由南一中提供）

