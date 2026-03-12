為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一甲子老樓退場 南一中「新民樓」重生啟用

    2026/03/12 09:20 記者洪瑞琴／台南報導
    南一中新民樓完工啟用，成為師生互動新核心。（圖由南一中提供）

    南一中新民樓完工啟用，成為師生互動新核心。（圖由南一中提供）

    百年歷史的台南一中，校園指標建築「新民樓」完成拆除重建並正式啟用，工程總經費1.5億元，教育部補助約近1.4億元，其餘由學校自籌。新建大樓不僅改善教學與行政空間，也讓百年學府在保存歷史脈絡中展現嶄新面貌。

    原「新民樓」興建於1960年，使用超過60年，早期主要作為自然科學實驗室使用，隨著教學型態與校務發展改變，原建物在空間配置、設備條件及安全設施方面逐漸不符現代需求，出現屋頂與牆面滲漏、牆體鋼筋外露等老化問題，用電系統與無障礙設施也未符合現行法規。

    新建的新民樓為地上4層建築，設置健康中心、行政辦公室、各學科教師辦公室、諮詢室及多功能專科教室。整體規劃除了改善原有建物空間問題，也透過教師辦公室與教室的串連設計，以及諮詢空間的設置，拉近師生互動距離，提供更完善的學習與輔導環境。

    新民樓由南一中校友劉木賢建築師主持設計，規劃時參考校園既有歷史景觀，包括校內的台南府城舊城牆遺址、紅樓與小禮堂等文化建築，整體外觀採類清水模搭配紅磚色彩，呈現樸實簡約風格，並配合舊城牆遺址調整建築座向，使新建築與校園歷史景觀相互呼應。

    校長廖財固表示，新民樓落成象徵學校在傳承歷史的基礎上持續創新前行，矗立於校園大榕樹旁的新建築，未來將與百年校園共同見證一代又一代一中學子的成長與蛻變，延續「大學之道，在明明德，在新民，在止於至善」的教育精神。

    台南一中新建新民樓，11日舉行落成啟用典禮。（圖由南一中提供）

    台南一中新建新民樓，11日舉行落成啟用典禮。（圖由南一中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播