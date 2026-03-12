白色情人節浪漫加碼 新北中港光雕闖關活動14日晚上登場

今年光雕展最受矚目的、高達7公尺立體發光裝置「星耀之樹」。（記者翁聿煌攝）

白色情人節浪漫將至，新北市水利局14日（週六）晚上6點於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，民眾成雙來現場報名，通過互動遊戲關卡「真情告白」、「濃情光翼」，就可以獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」，快揪親朋好友一起玩遊戲、拿獎品，還可以共賞新莊最夢幻繽紛的光雕河廊。

水利局長宋德仁表示，這次光雕展規畫4大主題展區，最受矚目的必拍打卡亮點為自信橋下、高達7公尺的立體發光裝置「星耀之樹」，再搭配各式各樣夢幻華麗燈飾，綿延1公里的絕美光影河廊，有奇幻無比的星河幻境、由星光匯聚的星潮之海、浪漫繽紛的星月之門等等，還有可愛的動物北極熊出沒，每個展區都美如仙境，讓新莊變身成為一個夢幻般的燈光世界，浪漫氛圍滿溢。

水利局表示，白色情人節快閃活動將於3/14當晚6點開始，限量200份的「情侶拼圖鑰匙圈」專屬紀念品，只要完成闖關活動後即可獲得，送完為止，一起用浪漫紀念小物表達心中的情意，相約行走在中港河廊與燈飾合影，藉此增加彼此間感情，留下最難忘的白色情人節約會體驗與回憶。

活動時間及地點，14日（週六）晚間18點至20點，新莊中港大排中港廣場，情侶、朋友或家人皆可參加，「情侶拼圖鑰匙圈」專屬紀念品限參加並完成闖關活動者1人1份，送完為止。

光雕展出期間從即日起至3月29日，每天晚間18點至22點，假日市集於光雕期間每週六日在中港廣場擺攤，交通可搭乘捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；或搭乘公車99、299至財元廣場步行約2分鐘。

奇幻光影使人們彷彿踏入由星光孕育的夢境森林。（記者翁聿煌攝）

新北中港光雕展上週開幕，吸引大批民眾前往觀賞。（記者翁聿煌攝）

