    首頁 > 生活

    斷捨離機會來了！ 「資源回收換好康」彰化和美3/17開跑

    2026/03/12 09:23 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮的回收換好康，將從3月17日起，連續七個月在每月17日登場。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮的回收換好康，將從3月17日起，連續七個月在每月17日登場。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮公所「資源回收換好康」活動起跑了，將從3月17日起跑，連續7個月都是挑定每月17日兌換，民眾只要帶著自家的廢電池、廢手機、廢行動電源等6類回收物，只要達到指定門檻就可以兌換香皂、有機堆肥與清潔劑。

    和美清潔隊表示，挑定17日就是取「一起做環保」的意思，從3月17日到9月17日這段期間，每月17日登場，讓民眾方便好記，每次的地點選擇農會或是連鎖商店的門市辦理，讓民眾更加方便。

    由於以往大多數的清潔隊都是配合縣環保局一起辦理，每次採取單一回收項目來換好康，這次和美鎮清潔隊則是以月為計，每次辦理都有包括廢電池、廢手機、廢行動電源、廢光碟片、廢農藥容器、廢高壓容器，其中，廢手機回收只要一支就可以兌換香皂一塊，門檻最低。

    不過，根據以往的經驗，在兌換物品當中，有機堆肥也很受到歡迎，人氣最高的是清潔劑，但門檻也較高，必須廢電池10公斤才能兌換。

    有民眾認為，獎勵回收兌好康應該每月辦理，因為堆放大多在家裡，也不符合斷捨離精神，提前公告，讓民眾有時間可以集中火力斷捨離，避免家中囤積要換的回收物，應該更具有環保回收的真義。

    高壓容器千萬不要丟一般垃圾，要排空後再回收。（資料照，記者劉曉欣攝）

    高壓容器千萬不要丟一般垃圾，要排空後再回收。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮的回收換好康，有廢電池以外，也有廢行動電源。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮的回收換好康，有廢電池以外，也有廢行動電源。（資料照，記者劉曉欣攝）

