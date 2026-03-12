為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市房貸平均鑑估值降至1191萬元 鼓山區逆勢竄高破2000萬元

    2026/03/12 09:05 記者侯承旭／高雄報導
    鼓山區的房貸鑑估值居高雄市之冠。（記者侯承旭攝）

    根據財團法人聯合徵信中心統計，高雄市去年第4季的房屋申貸案平均鑑估值為1191萬元，以鼓山區的平均鑑估值超過2000萬元最高。

    高雄市去年第4季的房屋申貸案共4853件，平均鑑估值1191萬元，與第3季相比，鑑估值微降23.6萬元。

    在各行政區中，平均鑑估值最高的是鼓山區達2086.6萬元，也是高雄市唯一突破2000萬元的行政區，其餘依序為鳥松區1429.7萬元、前金區1358.7萬元、仁武區1286.2萬元、楠梓區1278.8萬元。

    房仲人士分析，鼓山區近年來是高雄房市交易熱區之一，包含美術館特區與凹子底重劃區兩大區塊，街廓整齊、綠化完善，還有捷運紅線、環狀輕軌、台鐵車站等交通優勢，距離高鐵左營站也不遠，加上醫院、學校等設施，還有富邦BOT等大型商業開發案，即使整體房市面臨不景氣，鼓山區仍能維持熱度，且價格居高不墜。

    鑑估值次高的鳥松區雖不是高雄蛋黃區，但區內有澄清湖、長庚醫院等，一直是醫師、律師等專業人士置產首選，不少外籍人士也落腳鳥松區，加上捷運黃線已經動工，對鳥松的交通是一大利多。

