大港開唱20週年「有塩人大舞台」限定登場 3大活動指南1次解鎖

「有塩人大舞台」系列活動將於14日登場，為大港開唱音樂祭暖身。（圖由經發局提供）

全台最具指標性的「大港開唱音樂祭」，將於下週末（21、22日）在高雄駁二藝術特區開唱，為迎接邁入20年，高市府本週六（14日）搶先在鹽埕第一公有市場及周邊街區，舉辦限定企劃「有塩人大舞台」系列活動，由高雄DJ組合在阿忠虱目魚、鹽一市場豬肉攤與金華火腿行等鹽埕老店進行快閃演出，為大港開唱音樂祭提前暖身，共有3大活動。

高雄市經發局長廖泰翔表示，大港開唱陪伴高雄走過20個年頭，早已成為樂迷與這座城市共同成長的記憶，今年更特別攜手在地青年團隊「叁捌地方生活」和「大港開唱」，策劃「有塩人大舞台」，將舞台延伸至充滿故事的鹽埕區，讓粉絲來到高雄不只「聽團」，更能走入市場、推開老店大門，體驗最純粹的港都日常風情。

「有塩人大舞台」將於3月14日以「快閃老店DJ秀」率先暖場，由在地DJ「管選樂」帶著節奏走入鹽埕經典老店；3月19日至22日則推出「店家有塩來加碼」響應活動，串聯15家精選好店化身實體「MIXTAPE」，帶領歌迷如同收錄專輯般，驚喜收集精選店家貼紙、各式優惠和兌換專屬周邊；3月20日晚間6點半壓軸登場的「悠悠鹹鹹前夜祭」，更集結管弦樂、歌廳秀、復古熱舞、Finger Drumming和市場DJ秀等豐富演出。

經發局說明，本次商家串聯活動強力號召鹽一市場及周邊15家指標店鋪，從品嚐山壹旗魚食製所、女子餃子與阿囉哈滷味等當地美食，到造訪老耄、銀絲Chill挑選古著衣品，還有走進傳統手藝的正麗美髮院體驗老派理容，保證一定能讓樂迷們從頭到腳感受鹽埕職人靈魂。

經發局預告，3月20日登場的大港前夜祭舞台，將從鹽埕國小一路向鹽一市場出發，以純真校園樂聲悠揚開場，接續到長輩熱力十足的恰恰恰舞步，並將在歌廳秀旋律響起時，迎來道地「海口味」的神秘嘉賓現身參戰，隨後更有PUZZLEMAN和林強X Gibson接力激盪出塩味新節拍。

大港前夜祭將邀請道地「海口味」的神秘嘉賓。（圖由經發局提供）

