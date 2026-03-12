2026國際自由車環台賽台北站3/15登場 交管路段一次看！

「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」週日登場，相關路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」訂3月15日（星期日）8時至11時30分，假台北市凱達格蘭大道、中山南路、信義路、杭州南路、愛國西路及仁愛路等路段舉行，將有來自全球22支職業車隊參賽，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止人、車通行。

台北市警交通大隊表示，各階段管制時段如為：

一、3月14日8時至24時：管制凱達格蘭大道（公園路至懷寧街）及凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西向外側3線車道；預留中間4線車道供使用；15日0時至17時管制凱道（重慶南路至中山南路）全線車道。

二、3月15日0時至17時：管制懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

三、3月15日7時30分至11時30分：管制景福門圓環。

四、3月15日8時20分至11時30分：管制中山南路（仁愛路至愛國西路）中間快車道。

五、3月15日8時20分至9時：管制愛國西路（中山南路至重慶南路）往西慢車道。

六、3月15日8時20分至9時：管制重慶南路1段（凱道至愛國西路）往北全線車道。

七、3月15日8時30分至11時30分：管制愛國東路（中山南路至杭州南路）往西全線車道。

八、3月15日8時30分至11時30分：管制杭州南路（愛國東路至信義路1段）往北內側3線車道。

九、3月15日8時30分至11時30分：管制信義路1段（杭州南路至中山南路）中間快車道及公車專用道。

十、3月15日7時30分至11時30分：管制景福門圓環（內環車道及張榮發基金會前外環車道）。

十一、3月15日8時30分至11時30分：管制仁愛路1至4段（景福門圓環至仁愛圓環）中間快車道及雙向公車專用道。

十二、3月15日8時30分至11時30分：管制建國高架仁愛路匝道出口（北往南方向）。

十三、3月15日7時30分至11時30分：管制仁愛路圓環（內外環中間槽化島）。

台北市交大表示，活動管制期間，用路人避開交通管制路段或提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西車流」：改道南、北側慢車道或忠孝東路。

二、「穿越仁愛路之南、北向車流」：改道行駛中華路、建國高架道、光復南路、基隆路車行地下道。

三、「中山南路（仁愛路至愛國西路）南北向車流」：改道行駛中華路或林森南路地下道。

四、「愛國東路往西方向車流」：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路；或改道行駛和平東路。

五、信義路西往東方向車流：改道行駛忠孝東路、信義路北側慢車道或和平東路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車為維護道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，北市警局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導。

