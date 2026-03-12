為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026國際自由車環台賽台北站3/15登場 交管路段一次看！

    2026/03/12 09:10 記者劉慶侯／台北報導
    「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」週日登場，相關路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」週日登場，相關路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」訂3月15日（星期日）8時至11時30分，假台北市凱達格蘭大道、中山南路、信義路、杭州南路、愛國西路及仁愛路等路段舉行，將有來自全球22支職業車隊參賽，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止人、車通行。

    台北市警交通大隊表示，各階段管制時段如為：
    一、3月14日8時至24時：管制凱達格蘭大道（公園路至懷寧街）及凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西向外側3線車道；預留中間4線車道供使用；15日0時至17時管制凱道（重慶南路至中山南路）全線車道。
    二、3月15日0時至17時：管制懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。
    三、3月15日7時30分至11時30分：管制景福門圓環。
    四、3月15日8時20分至11時30分：管制中山南路（仁愛路至愛國西路）中間快車道。
    五、3月15日8時20分至9時：管制愛國西路（中山南路至重慶南路）往西慢車道。
    六、3月15日8時20分至9時：管制重慶南路1段（凱道至愛國西路）往北全線車道。
    七、3月15日8時30分至11時30分：管制愛國東路（中山南路至杭州南路）往西全線車道。
    八、3月15日8時30分至11時30分：管制杭州南路（愛國東路至信義路1段）往北內側3線車道。
    九、3月15日8時30分至11時30分：管制信義路1段（杭州南路至中山南路）中間快車道及公車專用道。
    十、3月15日7時30分至11時30分：管制景福門圓環（內環車道及張榮發基金會前外環車道）。
    十一、3月15日8時30分至11時30分：管制仁愛路1至4段（景福門圓環至仁愛圓環）中間快車道及雙向公車專用道。
    十二、3月15日8時30分至11時30分：管制建國高架仁愛路匝道出口（北往南方向）。
    十三、3月15日7時30分至11時30分：管制仁愛路圓環（內外環中間槽化島）。

    台北市交大表示，活動管制期間，用路人避開交通管制路段或提前改道行駛，規劃改道動線如下：
    一、「仁愛路東往西車流」：改道南、北側慢車道或忠孝東路。
    二、「穿越仁愛路之南、北向車流」：改道行駛中華路、建國高架道、光復南路、基隆路車行地下道。
    三、「中山南路（仁愛路至愛國西路）南北向車流」：改道行駛中華路或林森南路地下道。
    四、「愛國東路往西方向車流」：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路；或改道行駛和平東路。
    五、信義路西往東方向車流：改道行駛忠孝東路、信義路北側慢車道或和平東路。

    活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車為維護道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，北市警局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導。

    「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」週日登場，相關路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2026國際自由車環臺公路大賽-臺北站」週日登場，相關路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播