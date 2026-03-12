Team Taiwan擠爆東京巨蛋！許美華大讚樂天堅韌「台灣前途不悲觀」

WBC世界棒球經典賽C組預賽中，東京巨蛋湧入大批台灣球迷。（資料照）

WBC世界棒球經典賽C組預賽中，東京巨蛋滿場的台灣瘋狂球迷，到底代表什麼現象？反紫光奇遊團員許美華指出，近日中東戰爭爆發，台灣民眾仍有餘裕關注經典賽；面對中國幾十年來的打壓，台灣人還是可以面帶笑容，天真熱情的度過每一天。許美華強調，台灣的前途並不悲觀，樂天又堅韌的台灣人真的很多，「中國真的應該害怕」。

許美華11日在臉書發布貼文稱，2026的世界經典賽，不只台灣隊對南韓隊打出史詩級戰役；台灣隊出賽每場至少湧進4萬人塞爆東京巨蛋，更震驚了日本和國際社會，直呼台灣球迷「有夠瘋」。

多位美國棒球專欄作家、國際KOL紛紛讚嘆台灣球迷的熱情和瘋狂，一位美國棒球網紅也說，「發現台灣棒球就如同哥倫布發現新大陸」，讓人看了既感動又有趣。

許美華說，雖然很多朋友都表示，在現場看球其實沒辦法看得很清楚，但是在東京巨蛋「跟台灣隊選手並肩作戰、一起輸贏」的那份感動，一輩子都不會忘。還有很多朋友在東京街頭巧遇台灣隊選手，現場立刻變成粉絲大會。

許美華指出，這幾天才剛從東京看球回台的友人透露，上禮拜在東京「到處都碰到台灣加油團」，彼此雖然不認識，但在餐廳坐下就會聊天，在球場上更像是熟識的朋友一樣。台韓大戰贏球瞬間，全場瘋狂尖叫，跟陌生人抱頭痛哭，「簡直像是台灣人專屬的棒球嘉年華會」。

許美華分析，可以放下工作和學業，數萬人進到東京巨蛋，這其中除了力挺台灣隊的瘋狂熱情之外，還有更大的意義是，大部分台灣人都很有經濟實力，「沒有錢是不能這樣瘋的，這是現實面的問題」。

當台灣數萬人正在東京巨蛋吶喊，還有全台無數球迷守在電視機或手機前觀看經典賽的時候，美國、以色列正在轟炸伊朗哈米尼政權，中東局勢非常緊張。

許美華直言，外媒都說台灣是「全世界最危險的地方」，但台灣人卻用一種看似「荒謬但又真實無比的歡樂方式」生活著。就像這次中東戰爭發生時，台灣仍在關注世界棒球經典賽。

許美華提及，這幾天看到一位中國女生的影片，印象相當深刻。她表示，「台灣最讓中國害怕的，不是什麼台獨或軍事對抗，而是台灣人在自己的民主制度下，活得自信自在的那份從容」。

昨晚許美華才發文感嘆「台灣是個悲哀的國家」，但他強調，其實自己對台灣的前途並不悲觀。大罷免半年多，有上萬志工站出來；花蓮堰塞湖潰堤，每天湧入數萬鏟子超人；WBC經典賽，東京巨蛋湧入4萬台灣球迷。

許美華強調，面對中國幾十年來的打壓，台灣人還是可以面帶笑容，帶著天真的熱情過著每一天。「需要的時候，那把鏟子就會變成任何東西，守護我們自己的家園。」

「這樣樂天又堅韌的台灣人，真的很多，中國真的應該害怕。」

