    生活

    春雨偏少鯉魚潭蓄水剩37.8％ 中水分署：中部能撐到4月底

    2026/03/12 08:11 記者陳建志／台中報導
    今年春雨偏少，中部鯉魚潭水庫目前蓄水只剩37.8%，和去年同期相比少了5千多萬噸，中區水資源分署呼籲大家要節約用水。（圖由中區水資源分署提供）

    今年春雨偏少，中部鯉魚潭水庫目前蓄水只剩37.8%，和去年同期相比少了5千多萬噸，中區水資源分署呼籲大家要節約用水。（圖由中區水資源分署提供）

    台灣中部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫的蓄水量，明顯比去年同期低，其中鯉魚潭水庫因台中用水量大，蓄水率到今天上午7點更僅剩37.8%，所幸還有德基水庫可調節調度水源，經濟部水利署中區水資源分署表示，目前到4月底前民生、農業用水無虞，希望接下來清明前後和梅雨季能帶來穩定降雨，也呼籲民眾節約用水。

    去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，到今天上午7點，蓄水量只有4378萬噸，蓄水率37.8%，和去年同期蓄水量9642萬噸，蓄水率83%相比，足足少了5264萬噸。

    其餘中部水庫，包括德基水庫蓄水率69%、日月潭水庫蓄水率67%，湖山水庫則是蓄水率剩41%，蓄水情況和去年同期相比也都明顯偏低，民眾擔心水情拉警報。

    水利署中區水資源分署分署長莊曜成表示，今年春雨比往年少，加上台中用水量大，鯉魚潭水庫蓄水確實較低，所幸德基水庫因上游有下雨，入流量較大，目前蓄水率約69%，蓄水量1億2810萬噸，可以和鯉魚潭進行區域調度、調節，讓水情狀況還維持穩定。

    莊曜成指出，因春耕整田期已經在3月10日結束，接下來農業用水將可減少，初估中部地區，民生、農業用水在4月底前都可正常供水，但接下來的水情，則要看清明前後的降雨，以及梅雨季是否順利帶來降雨而定，呼籲民眾要節約用水。

    德基水庫因上游有降雨，目前蓄水率約69%，可進行區域調度，初估中部地區4月底前用水無虞。（圖由中區水資源分署提供）

    德基水庫因上游有降雨，目前蓄水率約69%，可進行區域調度，初估中部地區4月底前用水無虞。（圖由中區水資源分署提供）

