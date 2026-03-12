守護學童食安 南投抽驗校園午餐209件全合格

南投縣實施中小學免費營養午餐至今已17年。（南投縣政府提供）

近期全國各縣市紛紛開辦免費校園營養午餐，南投縣則自2009年2月即實施縣立中小學免費營養午餐至今已17年，為守護學生飲食安全，衛生局去年共稽查學校自設廚房、團膳業者共174家次，抽驗校園午餐原料、半成品及成品共209件，並因去年台中爆發豬瘟將豬肉原料列查驗重點，檢驗結果全數合格。

南投包括縣立高中、國中小及國小學生，均可免費享用營養午餐，每餐餐費55元至65元之間，縣府教育處及衛生局為確保學童用餐品質與食品安全，每年皆全面辦理縣內國中小及高中（職）學校自設廚房及團膳業者查核作業，去年共稽查學校自設廚房162家次，抽驗成品及半成品共176件，檢驗結果均符合規定；查核團膳業者計12家次，抽驗成品及豬肉原料共15件，結果全數合格；另查核16所高中（職）學校，抽驗18件成品，檢驗結果也全部符合標準。

衛生局指出，學校餐食查核作業，主要針對廚房作業環境、從業人員衛生管理、製備流程、食材保存期限以及豬肉與可食部位原產地標示等項目進行稽查，並抽驗午餐成品與半成品，以落實校園飲食安全把關。尤其食品業者承辦學校午餐業務時，應嚴格把關食材品質，於驗收階段確實檢視食材新鮮度與來源，並在烹調過程中落實遵循食品衛生規範準則，衛生局將持續推動校園食品安全查核工作，確保食安無死角，為學童打造更健康、安全的用餐環境。

南投縣衛生局抽驗校園午餐原料、半成品與成品，確保校園食安無死角。（南投縣衛生局提供）

