別衝了！「小綠人」閃爍加速動畫將取消 卓揆：避免錯誤認知

交通部11日公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「應避免跨入」，等於免罰，新制將於3月13日生效上路。（資料照）

行政院長卓榮泰昨（11）日主持「中央道路交通安全會報115年第1次會議」表示，對於取消小綠人閃爍加速動畫，交通部應會同地方政府運用多元管道加強宣導，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」之錯誤認知，以維護行人穿越路口之安全。

「行人綠燈閃光」倒數 跨入斑馬線免罰

現行法規規定，若剩餘綠燈時間不多，尚未進入道路者「禁止跨入」，違者可開罰500元，但受到民眾反彈，認為對行動緩慢族群不友善。為此，交通部11日公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「應避免跨入」，等於免罰，新制將於3月13日生效上路。

針對「行人號誌閃光綠燈改善報告」，卓揆昨在道交安全會報表示，行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口之行人應避免再進入路口。為提升社會大眾正確認知，交通部應會同地方政府運用多元管道加強宣導，使民眾正確遵守行人號誌，同時取消小綠人閃爍加速動畫，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」之錯誤認知，以維護行人穿越路口之安全。

此外，為使高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓揆請交通部會同內政部與地方政府共同推動，應於高齡者出行的熱點，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口之清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島。

卓揆請交通部等相關部會、各地方政府共同積極推動本案後續相關配套措施，如搭配設置行人庇護島、配合宣導不必一次通過路口觀念、宣導先於執法、補足視障設施，以及建立PDCA機制（Plan、Do、Check、Act）等，以保障民眾路口行的安全。

