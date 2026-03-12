為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中市iBike 1.0已退場各捐10輛給非洲和花蓮 其餘報廢變賣

    2026/03/12 07:02 記者蘇金鳳／台中報導
    中市iBike 1.0已退場，各捐100輛給非洲及花蓮，其餘報廢變賣。（市府提供）

    台中市iBike 1.0於2023年6月退場，全面使用YouBike 2.0，而原先iBike 1.0的用途令外界關注，交通局表示，iBike 1.0 現有9145輛1.0 自行車，捐贈100輛至非洲，100輛至花蓮縣政府，餘者因已不堪使用，已依報廢程序完成回收變賣，相關變賣所得均全數撥入市庫。

    台中市政府自2014年起推動iBike 1.0租賃系統，當年的7月18日首先在台灣大道市政大樓、秋紅谷、逢甲大學設置3處示範站，提供100輛公共自行車，後續配合站點的增加，車輛依序增加。

    由於微笑單車推出更方便好騎的YouBike系統，iBike 1.0於2023年6月退場，現有9145輛1.0自行車，交通局均依財產管理相關規定辦理報廢，並依「資源循環、公益優先」原則進行後續處置。

    為了讓iBike 1.0充分利用，在確保車輛安全性與功能性前提下，特別從報廢車輛中篩選出狀態良好堪用車輛，轉撥給急需交通工具的單位，如去年強颱樺加沙外圍環流帶來劇烈暴雨，造成花蓮縣多處傳出災情，交通局捐贈100輛至「花蓮縣政府」。

    此外，進行海外援外與關懷，捐贈100輛至「非洲阿彌陀佛關懷中心 （ACC）」，轉撥至海外孤兒院，協助當地學童改善交通不便。

    交通局表示，其餘8945輛自行車均為達使用年限且不堪使用，其中多數為車架老化於騎乘有安全疑慮，因規定回收廠商僅能拆解回收，已依報廢程序完成回收變賣，相關變賣所得均全數撥入市庫。

