03/12 各報重點新聞一覽

國民黨立委馬文君昨甫當選國防外交委員會召委，未排審最急迫的國防特別條例草案，反安排今日考察松指部。（記者塗建榮攝）

自由時報

甫任召委排案 今考察松指部 國民黨馬文君 未排審軍購案

行政院長卓榮泰七日自松指部搭機前往日本東京，為世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為台日外交重大突破，卻引發在野黨不滿。國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨甫當選召委，未排審最急迫的國防特別條例草案，反而安排今日考察松指部，頗有藉機指向卓揆之意。民進黨立委痛批，國民黨沒有把國家安全放在心上，更無視台灣外交困境，只為了繼續操作輿論分裂台灣，見不得台灣好。

請繼續往下閱讀...

詳見甫任召委排案 今考察松指部 國民黨馬文君 未排審軍購案。

川普警告伊朗：移除荷姆茲海峽水雷 若不立刻清除 將面臨空前的軍事後果

美國情報顯示，伊朗已開始在攸關全球海運原油運輸的荷姆茲海峽布下水雷，在此同時，美國軍方十日表示，已在這條水道附近摧毀十六艘伊朗布雷船。

詳見川普警告伊朗：移除荷姆茲海峽水雷 若不立刻清除 將面臨空前的軍事後果。

機敏資訊 洩走私集團、中國 海巡主任莊宗輝犯13罪 判14年

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，任內長期利用職務之便，將海巡艦艇調度與雷情監控畫面等資訊，當成商品販售給走私客，並洩漏給中國執法人員。金門地院審理後，認定莊宗輝犯下違背職務收賄、洩密及非法利用個資等共十三項罪名，重判有期徒刑十四年，褫奪公權四年，並沒收犯罪所得一八八萬餘元。

詳見機敏資訊 洩走私集團、中國 海巡主任莊宗輝犯13罪 判14年。

聯合報

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

詳見日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油。

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

國民黨原中央黨部大樓被不當黨產處理委員會認定為不當黨產，追徵十一億餘元，國民黨提告，更一審判撤銷黨產會處分，黨產會上訴；最高行政法院昨駁回黨產會上訴，認定黨產會對國民黨如何以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地及建物，並未釋明，判國民黨勝訴確定。

詳見國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」。

中國時報

國際油價飆升 4月電價凍漲

受伊朗戰事影響，國際能源價格變動大，政府繼緩漲油價後，下一步要緩漲電價與水價。經濟部預計下周五（20日）將召開電價費率審議會，內部已定調4月電價先凍漲，再考慮6月是否加開臨時會。水價部分，據透露，經濟部近期將向北水處、台電、中油「取經」，請益調價政策評估，再向「上面」提報建議方案，調價沒有時間表。

詳見國際油價飆升 4月電價凍漲。

荷莫茲海峽遭封鎖 4艘商船遇襲

伊朗加大封鎖荷莫茲海峽力道。CNN引述美國情報報導，伊朗已在荷莫茲海峽部署水雷，美國總統川普警告伊朗移除水雷，否則將面臨前所未見的軍事後果，美軍隨後宣布擊毀16艘布雷船，強調不允許恐怖分子劫持荷莫茲海峽。昨日並傳出泰國、日本、馬紹爾群島、賴比瑞亞的4艘商船在荷莫茲海峽遭不明拋射物擊中，損失程度不一，所幸船員均安。

詳見荷莫茲海峽遭封鎖 4艘商船遇襲。

伊朗革命衛隊11日證實，在荷姆茲海峽襲擊懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪，及泰國貨輪。（路透）

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，將海巡艦艇調度與雷情監控畫面等資訊，當成商品販售給走私客，並洩漏給中國執法人員，金門地院重判有期徒刑14年。（取自金馬澎海巡鐵三魚臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法