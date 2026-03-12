台中青商募500份物資 當外送員宅配至弱勢家庭

青商代表與台中市議員曾威（左2）等人，將物資送至弱勢家庭。（讀者提供）

民進黨台中市議員曾威、台中市文心國際青商會等單位舉辦「春暖化雨 滋潤大地公益活動」，聯合募集近500份民生物資給弱勢家庭，曾威與青商代表當「外送員」宅配物資給輪椅患者，阿伯收到大燕麥片等物資直呼「溫暖感動。」

公益活動持續辦理5年，青商代表與台中市用愛翻轉發展協會募得麥片、奶粉及白米物資，送到獨居長輩、低收及隔代教養家中，銀髮阿伯及婆婆迎接年輕人進屋，眼眶泛紅收下物資。

請繼續往下閱讀...

文心國際青商會會長康博泰說，青商會每年在農曆春節後舉辦春季送暖，今年是第5年與曾威合作，更是歷屆以來物資募集最多一年，呼籲更多青年朋友投入公益行列，將資源集中送往社會最需要家庭，讓善循環持續流轉。

曾威指出，擔任市議員3年多來，深刻感受需承載勸募責任，他希望透過整合各界力量，將資源送到需要被照顧家庭，讓社會更加溫暖。

用愛翻轉發展協會理事長林金堂說，在看到年輕人投入公益相當感動，為社會注入正向能量，也感謝分會響應為春天迎來滿滿溫暖與愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法