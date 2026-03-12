為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中青商募500份物資 當外送員宅配至弱勢家庭

    2026/03/12 06:19 記者黃旭磊／台中報導
    青商代表與台中市議員曾威（左2）等人，將物資送至弱勢家庭。（讀者提供）

    青商代表與台中市議員曾威（左2）等人，將物資送至弱勢家庭。（讀者提供）

    民進黨台中市議員曾威、台中市文心國際青商會等單位舉辦「春暖化雨 滋潤大地公益活動」，聯合募集近500份民生物資給弱勢家庭，曾威與青商代表當「外送員」宅配物資給輪椅患者，阿伯收到大燕麥片等物資直呼「溫暖感動。」

    公益活動持續辦理5年，青商代表與台中市用愛翻轉發展協會募得麥片、奶粉及白米物資，送到獨居長輩、低收及隔代教養家中，銀髮阿伯及婆婆迎接年輕人進屋，眼眶泛紅收下物資。

    文心國際青商會會長康博泰說，青商會每年在農曆春節後舉辦春季送暖，今年是第5年與曾威合作，更是歷屆以來物資募集最多一年，呼籲更多青年朋友投入公益行列，將資源集中送往社會最需要家庭，讓善循環持續流轉。

    曾威指出，擔任市議員3年多來，深刻感受需承載勸募責任，他希望透過整合各界力量，將資源送到需要被照顧家庭，讓社會更加溫暖。

    用愛翻轉發展協會理事長林金堂說，在看到年輕人投入公益相當感動，為社會注入正向能量，也感謝分會響應為春天迎來滿滿溫暖與愛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播