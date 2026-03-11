為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    粉紅炸裂！南科堤塘港700株羊蹄甲 暖冬提前開花

    2026/03/11 22:59 記者吳俊鋒／台南報導
    堤塘港因羊蹄甲盛開美景， 有「南科人後花園」之稱。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港因羊蹄甲盛開美景， 有「南科人後花園」之稱。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲提前盛開，枝頭上粉紅炸裂。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲提前盛開，枝頭上粉紅炸裂。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲盛開，湖畔一片粉紅美景。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲盛開，湖畔一片粉紅美景。（記者吳俊鋒攝）

    台南科學園區堤塘港周邊栽種了逾700株又稱「印度櫻」的羊蹄甲，今年因暖冬效應，提前盛放，正值爆開期，湖畔粉紅炸裂，景致浪浪、迷人，市集活動本週六登場，還有義賣，邀請各界一起來賞花、做公益。

    堤塘港位於新市區社內、豐華等里交界附近，為當地的滯洪池之一，除美麗的湖景外，岸邊的羊蹄甲，每年3月上旬起陸續開花，枝頭奼紫嫣紅，引人入勝。

    堤塘港的羊蹄甲提前約半個月盛開，無論平時或假日，都湧入遊賞人潮，南科管理局今年首度結合地方，共同舉辦花海節活動，以市集方式呈現，14日登場，為期2天。

    社內里長魏千富指出，活動在堤塘港的閩南迴廊舉行，由南科小農設攤，展售地方特產，並安排街頭藝人，以及歌唱、舞蹈、樂器等表演，炒熱氣氛。

    堤塘港因羊蹄甲美景，被稱為「南科人後花園」，活動當天現場將有近20攤，除了義賣之外，廠商部分收入也會捐贈公益，一起幫助弱勢，歡迎各界共襄盛舉。

    堤塘港的羊蹄甲提前盛開，湖畔粉紅美景，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲提前盛開，湖畔粉紅美景，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲盛開，吸引民眾遊賞。（記者吳俊鋒攝）

    堤塘港的羊蹄甲盛開，吸引民眾遊賞。（記者吳俊鋒攝）

