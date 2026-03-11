為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金門戰役史蹟「船型堡」植樹 金管處打造多層次生態停車場

    2026/03/11 22:50 記者吳正庭／金門報導
    金門國家公園管理處在「船型堡」停車場辦理植樹活動，小朋友舉起鐵鍬，有模有樣的認真態度不輸給大人。（記者吳正庭攝）

    金門國家公園管理處在「船型堡」停車場辦理植樹活動，小朋友舉起鐵鍬，有模有樣的認真態度不輸給大人。（記者吳正庭攝）

    內政部國家公園署金門國家公園管理處今天在重要戰役史蹟的「船型堡」停車場辦理植樹活動，盼將原本空曠的土地，轉化為具有「複層林相」的綠地停車空間。

    金管處處長黃子娟與在地的金沙鎮山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊約120人，共同種植包括繡球繡線菊、姚金孃、糯米條、白背木薑子、田代氏石斑木、海桐、豆梨與烏桕在內的208株各式喬木、灌木，也為「船型堡」的戰地景觀入口注入盎然生機。

    黃子娟說，船型堡會有大客車停靠，所以此次種的樹種是比較矮的灌木，不會影響到車子的視線，又能讓整個停車場的植栽呈現多樣性，比較漂亮；此外，選擇的樹種從2月到8、9月開花的都有，每一個季節都會有花開。

    金管處表示，植樹不只是造林保育，更是一場環境教育的實踐；透過植入原生及適應性強的喬灌木，涵養水源並營造生物多樣性棲地，這就是應對氣候變遷與落實聯合國推動永續發展目標（SDGs）的具體行動。

    金管處指出，此次植樹有烏桕、黃槿等喬木，以及月橘、海桐、石斑木等灌木，除了抵禦金門強勁的海風，並為鳥類、昆蟲提供多層次的棲息與覓食空間，也透過與在地社區居民、學校及機關的合作，進一步深化國家公園與社區的夥伴關係，更進一步落實金門國家公園的核心價值在於「傳統聚落及戰役景觀文化保存」與「自然保育」的兼容並蓄。

    金門國家公園管理處在「船型堡」停車場辦理植樹活動，要讓整個停車場的植栽呈現多樣性。（記者吳正庭攝）

    金門國家公園管理處在「船型堡」停車場辦理植樹活動，要讓整個停車場的植栽呈現多樣性。（記者吳正庭攝）

    「船型堡」是重要戰役史蹟。（記者吳正庭攝）

    「船型堡」是重要戰役史蹟。（記者吳正庭攝）

    金管處處長黃子娟（右3）與山后社區居民、安瀾國小師生、保七總隊共同植樹。（記者吳正庭攝）

    金管處處長黃子娟（右3）與山后社區居民、安瀾國小師生、保七總隊共同植樹。（記者吳正庭攝）

    圖
    圖 圖 圖
