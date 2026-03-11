為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南三井OUTLET二期3/20開幕 LOPIA超市進駐

    2026/03/11 22:43 記者吳俊鋒／台南報導
    三井OUTLET二期完工，17日先試營運。（記者吳俊鋒攝）

    位於高鐵站區的台南三井OUTLET啟用以來，平均年營運逾45億元，成為熱門的大型購物商場，二期擴建工程已經完成，預計3月20日開幕，再新增試47家店舖，除了人氣品牌，還有深受歡迎的日系超市「LOPIA（樂比亞）」。

    3/17試營運

    三井OUTLET二期17日先試營運，新增加原有的店舖合計238家，滿足餐飲、購物、娛樂等各種需求。

    三井OUTLET二期施工約2年，順利取得使用執照，也完成招商，即將展開營運，由於周邊人口逐漸成長，店舖規劃時，加入了家電、親子娛樂、大型超市，以及各式餐飲品牌等，支援在地居民日常生活。

    二期的設計以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的豔彩、熱帶水果的明亮、綠意榕樹的沉穩等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。

    三井OUTLET說，二期各樓層與原一期各樓層間都有銜接的連通道，打造更寬廣、更順暢的購物空間，讓民眾盡情享受輕鬆悠閒的shopping時光。

    三井OUTLET說，二期店舖面積約3千坪，在擴建開發時，更強化思考如何滿足近年設施周邊居住人口持續成長所帶來生活層面的需求。

    二期引進店舖，包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」，精緻韓國料理「美菜莉」，支援在地生活所需的大型超市「樂比亞」。

    居家生活品牌大店則有「MUJI」，以及「集雅社」、「POYA寶雅」、「Panasonic」等。加上台南獨家的日系「pommesポムの樹」、「天吉屋」，以及知名連鎖的「及水火鍋」，義式料理x美式風味的『MORE FUN』等約10個餐飲品牌。

    其他還有「翡冷翠文創」，以及親子最愛「Toys"R"Us 玩具反斗城」等，強化家庭聚會，享受親子互動時光等多元化品牌進駐。

    樹塔廣場增戶外遊戲設施

    因應二期擴建，三井OUTLET也在樹塔廣場新增的戶外遊戲設施，強化親子娛樂功能。

    配合二期擴建，三井OUTLET增加戶外遊戲設施。（記者吳俊鋒攝）

    三井OUTLET在樹塔廣場，增加戶外遊戲設施。（記者吳俊鋒攝）

