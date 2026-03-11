副總統快閃台灣燈會 戴上星星髮箍展現高人氣

副總統蕭美琴在台灣燈會的瑪利歐燈區笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

副總統蕭美琴今天傍晚5點多抵達台灣燈會燈區，在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘等人陪同下，先進入TECH WORLD台灣館參觀，隨後至主燈區欣賞花燈，6點半登上主舞台欣賞「光沐－世界的阿里山」主燈秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區，並戴上星星髮箍合影。

水上鄉長林緗亭在「嘉義優鮮館」前拿著瑪利歐問號磚塊小提燈給副總統簽名，副總統在小提燈上寫上「水上加油」；林緗亭自我介紹是水上鄉長，不過水上沒有水；副總統說每次坐飛機來嘉義，都會降落水上機場，還打趣說「還好是水上，不是火上」。

蕭美琴和翁章梁伉儷、蔡易餘在祈福燈區寫上祈福卡， 蕭美琴寫著是「TEAM TAIWAN一樣像燈會 一樣閃亮」。

蕭副總統參觀瑪利歐燈區後結束今天的行程，蔡易餘特別贈送瑪利歐食人花造型拖鞋給副總統，要讓副總統留下美好回憶，蕭美琴戴上星星髮箍，開心抱著食人花造型拖鞋合影，最後走至博學路坐車離開。

蕭美琴此行並未受訪，全程心情愉悅，從台灣館出來就向大家揮手致意，沿途有民眾高喊「副總統好」，圍觀拍照人潮一波接一波，展現戰貓的高人氣。

副總統蕭美琴在台灣燈會所寫的祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

副總統蕭美琴參觀台灣燈會。（記者蔡宗勳攝）

副總統蕭美琴繫上祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

