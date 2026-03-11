為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    副總統快閃台灣燈會 戴上星星髮箍展現高人氣

    2026/03/11 20:15 記者蔡宗勳／嘉義報導
    副總統蕭美琴在台灣燈會的瑪利歐燈區笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴在台灣燈會的瑪利歐燈區笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴今天傍晚5點多抵達台灣燈會燈區，在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘等人陪同下，先進入TECH WORLD台灣館參觀，隨後至主燈區欣賞花燈，6點半登上主舞台欣賞「光沐－世界的阿里山」主燈秀，最後到人氣爆棚的超級瑪利歐燈區，並戴上星星髮箍合影。

    水上鄉長林緗亭在「嘉義優鮮館」前拿著瑪利歐問號磚塊小提燈給副總統簽名，副總統在小提燈上寫上「水上加油」；林緗亭自我介紹是水上鄉長，不過水上沒有水；副總統說每次坐飛機來嘉義，都會降落水上機場，還打趣說「還好是水上，不是火上」。

    蕭美琴和翁章梁伉儷、蔡易餘在祈福燈區寫上祈福卡， 蕭美琴寫著是「TEAM TAIWAN一樣像燈會 一樣閃亮」。

    蕭副總統參觀瑪利歐燈區後結束今天的行程，蔡易餘特別贈送瑪利歐食人花造型拖鞋給副總統，要讓副總統留下美好回憶，蕭美琴戴上星星髮箍，開心抱著食人花造型拖鞋合影，最後走至博學路坐車離開。

    蕭美琴此行並未受訪，全程心情愉悅，從台灣館出來就向大家揮手致意，沿途有民眾高喊「副總統好」，圍觀拍照人潮一波接一波，展現戰貓的高人氣。

    副總統蕭美琴在台灣燈會所寫的祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴在台灣燈會所寫的祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴參觀台灣燈會。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴參觀台灣燈會。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴繫上祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

    副總統蕭美琴繫上祈福卡。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播