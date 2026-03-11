週四冷氣團南下！中部以北、東北部下探至11度 中南部溫差大

週四北、東北部越晚越冷，預測中部以北及東北部低溫11至13度，南部及花、東則為15至17度。（資料照）

週四受強烈大陸冷氣團影響，北台灣氣溫自白天起下滑，預測中部以北低溫僅約12度，其餘地區約16度，中南部則需留意日夜溫差大。降雨方面，僅部分北部、東北部及東南部有短暫雨，其餘地區維持多雲到晴。

中央氣象署預報，週四清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北、東北部氣溫逐降，越晚越冷，預測中部以北及東北部低溫11至13度，南部及花、東為15至17度，局部近山區平地或河谷則溫度更低；高溫方面，北、東北部及東部19至21度，中部及東南部約23、24度，南部可仍達29度，應留意中南部日夜溫差大。

週四降雨方面，由於水氣不多，只有迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四離島方面，澎湖晴時多雲，15至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖晴時多雲，11至14度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五持續受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部白天高溫約16至18度，中部、花蓮高溫約19至21度，南部、台東高溫約22至24度，夜間清晨持續輻射冷卻影響，預估中部以南低溫約11至14度，中北部及東北部低溫約10至13度，東部低溫約12至14度；週五各地為晴時多雲天氣。

週六冷氣團漸減，各地白天高溫可回升至23度左右，中南部高溫約25度，不過夜間清晨仍有輻射冷卻帶來明顯降溫，低溫約14至16度；週六各地維持晴時多雲天氣。週日各地會再回溫，北部高溫可回升至25度，東北部及花蓮高溫約23度，竹苗地區高溫約22至23度，中部以南高溫約24至28度，各地低溫約15至17度；週日大致為多雲偶晴天氣，局部偶有零星短暫陣雨。

週四紫外線指數方面，新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

週四空氣品質方面，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。

