清明到！台中啟動空拍機聯合稽查 燒雜草被抓恐噴3000元

台中成立「空拍機聯合稽查小組」抓違法燒雜草。（圖：市府提供）

清明祭祖季將至，每逢清明期間是公墓火警易發生的時節，台中市民政局攜手消防局及環保局成立「空拍機聯合稽查小組」，將運用空拍機高空巡查墓區，加強稽查燃燒雜草、亂丟菸蒂或燃放爆竹等行為，確保掃墓安全。

台中市民政局長吳世瑋表示，去年清明期間共查獲19件違規用火案件並依法開罰，顯示仍有部分民眾心存僥倖，今年為提升清明祭祖安全，祭出包括公墓除草清運、墓道拓寬、數位導航及科技巡查4大措施，全面強化全市149處公墓墓區防火管理。

民政局更攜手消防局及環保局成立「空拍機聯合稽查小組」，運用空拍機高空巡查墓區，掌握燃燒情形，並針對燃燒雜草、亂丟菸蒂或燃放爆竹等行為加強稽查，及早發現火煙並迅速處置，降低火災發生風險。

吳世瑋提醒，違規引火依《消防法》最高可處3000元罰鍰，若不慎引發火警，還可能觸犯《刑法》公共危險罪，呼籲民眾掃墓時遵循「四不一要」原則，除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，落實防火觀念，共同守護清明祭祖安全。

此外，民政局今年提前完成全市149處公墓除草清運作業，並啟動「巡檢督導機制」，要求集草後2日內完成清運，徹底清除墓塚後方及邊坡死角枯草，降低火災發生風險；另針對11處重點公墓進行墓道拓寬，提升人車通行安全，也強化消防車輛進出與救災應變效率；全市公墓已設置197處消防水袋取水點及239處紙錢集中處。

