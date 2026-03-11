退輔會攜手中華郵政 開拓農特產新通路

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣（右）率所屬與中華郵政董事長王國材（左）交流。（輔導會提供）

國軍退除役官兵輔導委員會（輔導會）副主委陳進廣今（11日）率武陵、清境、福壽山、彰化及臺東農場場長等人員，拜會中華郵政股份有限公司董事長王國材，雙方就「獨居榮民眷關懷」、「打詐防騙」、「農特產品行銷、物流」達成策略合作共識，期望結合郵政綿密的物流體系與輔導會的服務量能，共同行銷輔導會農特產。

陳進廣說，中華郵政於全國設立近1千3百所郵局，就近滿足民眾郵務與基礎金融服務的需求，榮民、眷退休俸、就養金等給付亦多由中華郵政發放，本次合作希望納入郵政投遞及行銷網絡，銷售輔導會農場自產在地農特產，並將郵局臨櫃作為防詐哨點，遇有高風險榮民眷異常提領時，通報輔導會共同勸導遏止詐騙，守護榮民、眷財產。

陳進廣表示，台灣去（2025）年正式邁入「超高齡社會」，高齡獨居者照顧已成為不容忽視的社會議題，輔導會積極推動的榮民照顧數位轉型「安心御老」平台，佈建智慧平台，整合長照、社工、醫護、里長等專業人員，透過即時訊息溝通，掌握獨老狀況。鑒於郵局遍布全國各處，郵務士深入各地，輔導會與中華郵政攜手合作，將偏鄉郵務士納入平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居老人生活，保障獨老安全。

王國材說，中華郵政長期重視企業社會責任，秉持「榮譽、責任、承諾」辦理社會關懷，因此與輔導合作訪視獨老榮民眷、打擊詐騙，中華郵政義不容辭。另輔導會轄下農場均為全國知名觀光景點，出產農特產品質優良，未來計畫加入中華郵政「i 郵購」網路商店展售及物流，不僅能增加農場及中華郵政營收，更落實了支持本土農業、回饋社會的初衷。

國軍退除役官兵輔導委員會展示各農場自家農特產。（輔導會提供）

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣11日率轄下各農場場長，拜會中華郵政董事長王國材。（輔導會提供）

