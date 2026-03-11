「盼光復鄉回歸美麗面貌」 馬太鞍重災區私地可賣給政府或造林

馬太鞍溪光復堤防段預計4月完工。（記者花孟璟攝）

去年馬太鞍溪堰塞湖災害至今半年，行政院政委陳金德今天上午視察公路局橋梁復建及林保署上游整治後，下午到馬太鞍溪堤防了解水利署、農業部、環境部的相關進度。其中，重災區私有地147.7公頃，除了由政府加速辦理協議價購，如要保留所有權，可參加災區的專案造林計畫，獎勵金每公頃25萬元，比現行多5萬元；陳金德說，希望光復鄉早日回歸昔日美麗的面貌。

農業部指出，遭堰塞湖土方埋沒的土地，50公分以下可進行復耕，至於超過50公分的區域屬於重災區，目前提供的復建方案有政府價購、如要保留所有權則可參加輔導造林。

重災區土地共計169公頃，多數為私有地，盤點共有516筆（地主374人）、面積147.71公頃，依照災前航照圖加上門牌登記，建物共116筆。農業部指出，初步查估有555筆土地及建物願售給政府，今年度將針對土地及地上物包括農作、建築改良物進行協議價購。

如地主不願出售，可參加綠色造林獎勵方案，針對堰塞湖重災區的造林獎勵金第一年25萬元、後續第二年至第六年每年5萬元，6年內每公頃可領60萬元補償金。

水利署長林元鵬說，馬太鞍溪上游有2億多立方公尺土砂堆積，考量土砂持續下移，系統性治理規劃包括北岸的萬榮鄉明利村2060公尺堤防保護工程，預計今年5月完工；南岸的光復堤防復建預計4月完工，高規格堤防及第二道堤防預計明年底完工，阿托莫區段也會堤防加高。此外，針對北岸超級大堤後方無人居住區，包括環保科技園區周邊，也將徵收取得約340公頃土地，加上目前為了蓋堤防已取得的180公頃（採用土地法58條「徵用」程序加速作業），經費將申請馬太鞍特別條例預算30億元來辦理。

另外，光復鄉災後因北富、東富村農田堆積大水沖刷的垃圾，至今仍需人力，環境部表示，上月核定補助745萬元給花蓮縣府，加上地方配合款共828萬元，將實施以工代賑方案，補助時薪200元、每天8小時，近期將開工。

行政院政委陳金德（前排左2）下午到馬太鞍溪光復堤防頂視察。（記者花孟璟攝）

遭土石埋沒超過50公分就屬於重災區，總面積169公頃，私有地占多數，政府將採協議價購，或地主參加專案獎勵造林。（記者花孟璟攝）

台北人退休到光復鄉買地蓋別墅，但砂石淹到2公尺高，人只能住在中繼屋，是否參與協議價購則要看地主考量。（記者花孟璟攝）

