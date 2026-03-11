暖冬少雨 台南鹽水硬質玉米產量銳減

台南鹽水硬質玉米最近陸續採收，因暖冬少雨，產量銳減。（記者楊金城攝）

台南鹽水硬質玉米最近陸續採收，因暖冬少雨，產量銳減；鹽水硬質玉米栽種面積高達2100公頃，去年豐收，1分地甚至可收成7、800公斤以上，正常產量在5、600公斤，今年看來收成不好。

硬質玉米是政府推廣獎勵的重點雜糧作物，滿足飼料原料，以減少進口玉米需求，目前轉作硬質玉米獎勵金，一般農民可獲得1分地7000元獎勵金，經營小地主、大佃農的大專業農可獲得1分地8000元獎勵金。

鹽水區農會今天（11日）指出，鹽水區種植硬質玉米約2100公頃，農會受中央畜產會委託，和農民契作收購硬質玉米，契作價1公斤9元，加上獎勵金，農民收益還不錯，栽種面積穩定。

台南包括學甲、下營區等地也種有硬質玉米，提高國產硬質玉米的產量。

但去年台南硬質玉米豐收，今年（114年2期作）硬質玉米因生長期暖冬，氣溫高、少雨，影響產量；專業農陳清波指出，鹽水才開收採收，1分地約500公斤，收成差的不到300公斤，因天氣熱、少雨，影響玉米成長，以致產量減少，收成少多少?須到收割期結束才能估算。

而讓專業農憂心的是政府將讓小地主、大佃農計畫在119年退場，不少代耕業者、專業農擔心採購的農耕機回不了本，最害怕的是無法和農民契作，大專業農現在可自己申報獎勵、繳售，未來如回歸農民本身申報，根本難運作契作，如有災損的政府補助未來誰領也有紛爭。

台南鹽水硬質玉米栽種面積高達2100公頃。（記者楊金城攝）

