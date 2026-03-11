彰化溪州活動中心旁驚見垃圾山！居民傻眼：竟是鄉公所放的

彰化縣溪州鄉成功村活動中心旁空地近日突然堆滿大量垃圾與回收物，引發議論。（民眾提供）

彰化縣溪州鄉成功村活動中心旁空地近日突然堆滿大量垃圾與回收物，引發居民議論，甚至擔心此處恐被當成「臨時垃圾場」。令人意外的是，堆置垃圾的竟是溪州鄉公所。公所回應，該處暫置的是資源回收物，因春節期間回收量暴增，為方便清運才臨時堆放，目前已緊急清運，今日內將全數清空。

溪州鄉長參選人巫宛萍表示，近日接獲民眾陳情，成功村活動中心旁空地堆滿大量垃圾與回收物，且從春節前後就開始堆置，數量一天比一天多，不少居民憂心該處恐成為垃圾場。由於活動中心內設有鄉立幼兒園，並同時是社區長輩關懷據點，每天都有不少孩童與長者出入，垃圾長時間堆放，讓居民對環境衛生感到相當不安。

巫宛萍指出，她到現場查看時，許多居民並不清楚此處被當作臨時堆置點，鄉公所事前也沒有公開說明或告知堆放期限，導致地方出現疑慮，希望公所未來能更透明說明處理方式。

針對外界質疑，溪州鄉公所解釋，溪州鄉地形狹長，清潔隊部位於鄉內東側，而成功村位於西側，兩地往返需耗時約40分鐘。為節省清運時間，方便成功村及鄰近村落居民，春節期間清潔隊才將資源回收物暫時集中於成功村活動中心旁的公有地，並非設置常態性垃圾場。

公所強調，該批垃圾以資源回收物為主，並非一般廢棄物，且已陸續清運回隊部處理，預計今日內會將堆置物全數清空，以恢復環境整潔。

溪州鄉公所清潔隊緊急清運空地回收物，下午已完全清空。（溪州鄉公所提供）

