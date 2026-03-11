為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鋼琴家兼指揮反田恭平再訪台 旅人視角看待演出

    2026/03/11 18:24 中央社
    反田恭平。（中央社）

    反田恭平。（中央社）

    蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主反田恭平不但琴藝獨特，也身兼指揮。他表示，自己像「旅人」，「每一次演出都是一段旅程，每一次登台都會改變我看待世界的方式。」

    睽違1年再度來台，反田恭平（Kyohei Sorita）透過NSO國家交響樂團發布的新聞稿表示，台灣對他而言具備極其特殊的地位，「每次來演出都像是探望老友，而且台灣聽眾欣賞音樂時，帶有一種純粹的真誠，有一種無需語言解釋的默契。」

    出生於東京的反田恭平，2021年在第18屆國際蕭邦鋼琴大賽榮獲銀獎，成為半個世紀以來首位獲此殊榮的日本鋼琴家。反田恭平也是日本國家交響樂團（Japan National Orchestra）的創辦人、製作人與指揮，同時經營自己的唱片品牌NOVA，舞台上下都展現卓越的影響力與行動力。

    反田恭平表示，也許台灣的聽眾會注意到，「我現在的詮釋方式更加完整且宏觀。」他有感覺自己正不斷重新定義「藝術家」身分，「這段旅程仍在繼續，我也期待透過音樂將當下的自己傳遞到台灣樂迷心中。」

    反田恭平將與NSO國家交響樂團合作布拉姆斯「第一號鋼琴協奏曲」，「這是一部誠實面對人性掙扎的巨作，我在這部作品中感受到的靈魂，是一種誠實面對生命的決心。」反田恭平分享，布拉姆斯寫作這首曲子時非常年輕，卻已蘊含驚人的情感深度，「它提醒我，音樂可以同時表達出我們的強大與脆弱。」

    這場「極境琴語」音樂會將於3月15日演出，由奧勒岡交響樂團音樂總監大衛．丹茲麥爾（David Danzmayr）指揮，其他曲目還包括西貝流士「第一號交響曲」等。反田恭平在18日也將舉行一場鋼琴獨奏會，演繹布拉姆斯與蕭邦的經典鋼琴作品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播