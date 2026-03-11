為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    真好康！南投縣府員工享視障按摩紓壓服務

    2026/03/11 19:14 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府安排視障按摩業者為員工按摩，紓解工作壓力。（南投縣政府提供）

    南投縣府為支持視障者就業，以及照顧縣府員工身心健康、提升工作士氣，即日起至5月底止，推出「按出元氣．投向幸福」視障按摩推廣暨員工紓壓試辦計畫，每週三下午2時30分至4時30分，安排具合格證照的視障按摩師利用縣府大廳一樓法律諮詢室，為縣府員工提供紓壓按摩服務，將試辦3個月。

    南投縣政府社勞局表示，全面開放明眼人從事按摩業後，坊間美容護膚與理容業林立，視障按摩業者面臨強烈的市場競爭，賴以生存的工作權益受到壓縮，為照顧視障者，縣府決定帶頭透過實際體驗與宣導，破除社會各界對視障按摩的刻板印象，增進對其專業性的認識，進而支持視障者穩定就業，第一站即安排視障按摩從業人員到縣府為員工按摩，也讓平時久坐及長時間使用電腦處理業務的同仁，藉此獲得紓壓，提升工作效率。

    縣府副秘書長簡育民指出，這項計畫先針對縣府內部員工試辦3個月，透過預約，享有10分鐘按摩服務，暫未對外開放一般民眾，呼籲縣府同仁把握每週三下午的空檔踴躍預約體驗，一起「按出元氣．投向幸福」，在舒緩自身疲勞的同時，也為視障朋友的就業之路注入一份溫暖的支持力量，實踐健康促進與社會關懷的雙贏理念。

