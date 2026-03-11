加強災害應變 水利署、屏東縣府抽驗抽水站等設施

水利署抽檢林邊抽水站抽水機運作狀況。（屏東縣政府提供）

水利署第七河川分署今天（11日）會同屏東縣政府到屏東縣各抽水設施抽查，針對移動式抽水機、水門及抽水站等重要設施進行全面盤點與功能測試，確認各項設備能正常運轉，於颱風豪雨期間發揮防洪排水效能，守護民眾生命財產安全。

抽查由水利署副總工程司陳春宏帶隊，針對大型移動式抽水機及抽水站抽水設備進行抽檢，縣府水利處代理副處長郭峯志率相關單位人員共同參與。現場除測試抽水機組的啟動運轉功能外，亦同步檢查迴轉式撈污機、柴油發電機、儲油槽等附屬設備，並確認油料儲備是否足以支應長時間運轉所需。

請繼續往下閱讀...

水利署說，本次抽查作業重點在於強化縣市政府平時的水利設施巡檢維護與災前整備，並透過現地勘查方式，掌握設備即時應變能力，確保防汛關鍵時刻萬無一失。

縣府指出，今年度新增30台移動式抽水機（9CMS）及2座抽水站（9.9CMS），目前轄內共有19座抽水站及180台大型移動式抽水機等設備，目前屬於汛期前整備與測試作業，將透過例行性檢修整備後確保相關設施皆運作正常，後續亦將持續針對易淹水地區加強巡查與應變準備，提升整體排水應對能量。

屏東縣政府簡報說明林邊抽水站防汛整備情形。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法