防堵拖吊流氓？「道路救援指引」主管機關未定 北市府挨轟急協調

交通部對於天價拖吊最快年底才有法管，台北市政府昨天公布「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」並實施，宣稱要防堵拖吊流氓，保障車主權益不用再怕漫天喊價，但目的事業主管機關需待4月底才能確定，引發外界質疑，這1個多月的空窗期，如果發生消費爭議該由哪一單位裁處；據了解，經協調後由交通局主責。市府說，由交通局主責，沒有空窗期問題；交通局長謝銘鴻指出，由於是新的業務範疇，將視實際狀況滾動檢討，並把台北市的經驗分享給中央和其他縣市參考。

台北市長蔣萬安2月24日於市政會議上裁示，要求法務局協助交通局在最短時間內擬訂車輛拖救指引，強化資訊公開透明，讓執法單位有依可罰。12條指引昨天出爐，但卻未明定目的事業主管機關，市府原先說明，對於「道路救援服務」目的事業主管機關認定尚有不同意見，為釐清後續主管機關權責並確保依法行政，預計4月29日在台北市政府消費者保護委員會議中決定。

現今道路救援在法規方面，除了高速公路和快速道路，市區道路並未訂定相關規範。謝銘鴻表示，國道及快速道路具有封閉性和路權限制，但市區道路範圍太廣，同時還有汽、機車在路上跑，各縣市也未訂定相關規範，交通部日前已說將訂定市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，最快年底上路。台北市先把規則訂出來，後視實際執行及開罰狀況調整做法，也願意將這段期間所學經驗，透過跨縣市平台分享給其他縣市與交通部。

交通局也允諾將優良業者白名單納入評估，不過謝銘鴻坦言，界定白名單有其困難，國內拖吊業者眾多，有無實際執行道路救援業務，尚需實地走訪，而且如何訂出評鑑準則亦須慎思，否則容易引起業者反彈或是消費糾紛。

法務局長連堂凱說，外界質疑這份指引沒有強制力，但其實有，可依「消費者保護法」以及「台北市消費者保護自治條例」開罰；未來稽查時，業者若未按照指引行事，通知限期改善未果，可開罰2萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。由於中央目前未有法源依據，加上逢年過節如何定價、夜間是否加成，因此尚未能規範到費率和金額上限的部分，但有明定業者應對消費者說明服務項目、對應報價及預估金額，以及提醒民眾因應方式，至少可以大幅減少消費爭議。

