馬太鞍溪中上游仍堆積2.4億立方土石 預警及整治大作戰方法曝

林保署花蓮分署長黃群策說明目前馬太鞍溪上游土砂情況。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖去年潰決，上游仍堆積至少2億立方公尺土砂，對於下游仍有威脅，負責上游整治的林保署花蓮分署今天說明，除了有全天候人員輪班監控、影像監測並建立預警模型，堰塞湖崩塌區以無人機撒播種子，也將於上游施作3座攔沙壩、開闢往堰塞湖的避災便道。

馬太鞍溪堰塞湖今年初透過怪手降挖，湖區水量已降至1.5萬立方公尺，水深在1公尺以下，幾乎等於恢復原始河道。林保署花蓮分署長黃群策指出，堰塞湖威脅基本上已經解除，然最新監測數字顯示，上游崩塌堆積區仍有1億3100萬立方公尺土砂，殘餘壩體土方量也有6400萬立方公尺，中游到公路橋上方3公里也有4500萬立方公尺土方量，全部加總仍有2億4000萬立方公尺。

他說，堰塞湖上方大型崩塌區1億3000萬方土石目前枯水期狀況穩定無位移，至於殘餘壩體及中游土方則持續往下游搬運，公路橋上方300公尺處（林保署、公路局治理界線）每月增加450萬立方公尺土方。

為了給下游至少40至50分鐘的預警時間，林保署在光復林道16K設監測點，24小時人員值班，每天3次空拍及光達（LiDAR）測量監測壩區，沿線設3座CCTV監測，也有2處水位計、多個微地動儀，即時偵測土石崩塌的震動及水量異常，資料委由台大、陽明交大建立預警模型，也提供公路局、水利署即時應變撤離機具。

他說，往堰塞湖的避災便道已經開工，在高於溪床50至100公尺處興建，全長為16公里、預計6月底完工，不會受到颱風洪水影響，但上游土砂疏濬仍因道路危險及運輸距離，全面疏濬仍有難度，主要依靠土砂自然下移、攔沙壩阻擋。

林保署本月起已在公路、林保署治理交界上方選定3處施作簡易攔砂壩，同時也進行治理界點上游500公尺的局部清疏，預估每年38萬立方公尺，以結合水利署下游進行的河道深槽疏濬工程，確保通洪斷面連貫。

林保署指出，今年利用無人機進行植生綠化種子撒播，包括草本、木本的五節芒、甜根子草、光臘樹、密花苧麻、台灣澤蘭等先驅植物，1月底完成20.1公頃，預計本月派深山特遣隊入山勘察成果，並於汛期前再撒播20公頃。

馬太鞍溪堰塞湖經過降挖，水深目前約1公尺，回歸正常溪床深度。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖崩塌區今年以空拍機撒播種子，本月將派深山特遣隊會勘成果。（林保署花蓮分署提供）

林保署駐紮光復林道16K造林工寮的同仁，以空拍機每天三次監測堰塞湖區。（林保署花蓮分署提供）

陳金德政委頒發加菜金給林保署及監測同仁。（記者花孟璟攝）

