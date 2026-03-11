再撐2天！週四入夜下探11度 週末全台回暖

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週四大陸冷氣團南下，中央氣象署預報，明天冷氣團南下，強度介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團之間，「溫度越晚越冷」，中部以北、東北部早晚11-13度。尤其週五、週六清晨受輻射冷卻影響，中部以北、東北部地區可能僅9-11度；到了週六白天冷氣團減弱，直到下週三氣溫將逐漸回升。另外，鸚鵡颱風今天清晨生成，預計對台灣無影響。

未來一週水氣都不多，各地多為晴到多雲天氣！中央氣象署預報員林定宜指出，明天只有迎風面花東、恆春半島及東部山區有零星短暫雨；週五則是基隆北海岸、恆春半島零星短暫雨；週六僅中南部、恆春半島零星短暫雨，下週日至週三都是「風和日麗」的天氣，只有基隆北海岸、東半部、大台北山區跟恆春半島有零星短暫雨。

溫度部分，林定宜表示，明天冷氣團南下，強度介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團之間，「溫度越晚越冷」，中部以北、東北部早晚11-13度、南部、花東15-17度；白天高溫部分，北部、東北部及東部19-21度、南部可達29度，因此中南部地區應注意日夜溫差大。

鸚鵡颱風清晨生成 對台無影響

林定宜指出，週五受到冷氣團、輻射冷卻影響，各地早晚比較寒冷、日夜溫差大，週六雖然冷氣團減弱，白天氣溫回升，但這兩天清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部地區這兩天清晨9-11度，其他地區13-15度；下週日至週三吹偏東到東南東風為主，氣溫是逐日回升，各地早晚天氣都比較涼，尤其中南部日夜溫差可能會超過10度以上。

林定宜指出，鸚鵡颱風今天凌晨2點生成，目前距離鵝鑾鼻約2200公里，未來朝東北東移動，對台灣完全沒有影響；另外，明天、週五海面風浪較大、陸地風力也較強，因此應留意。

