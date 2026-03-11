為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    瀕危九九峰秋海棠棲地險惡 人工復育後移植盼能成功留後

    2026/03/11 18:30 記者陳鳳麗／南投報導
    僅在九九峰發現的九九峰秋海棠，生長在人跡罕至的峭壁上，數量極稀少，列為瀕危植物。（林保署南投分署提供）

    僅在九九峰發現的九九峰秋海棠，生長在人跡罕至的峭壁上，數量極稀少，列為瀕危植物。（林保署南投分署提供）

    921地震後才發表的新物種九九峰秋海棠，僅長在九九峰峭壁上，棲地險惡、數量極稀少，被列為瀕危植物，林保署南投分署委託嘉義大學團隊調查並進行人工培育，有50多株已長成，其中30株今天移植到九九峰山腳下的草屯鎮平林社區，希望能擺脫瀕危的困境，也預防萬一原棲地崩塌，復育地還能留後。

    林保署南投分署指出，九九峰秋海棠由生物多樣性研究中心前主任彭鏡毅，1995年首次在九九峰自然保留區內採集到，2005年與陳永寬等發表的新物種，僅零星分布於九九峰自然保留區內，海拔高約300公尺左右，且長在峭壁的險惡環境，人與動物蹤跡罕現，生育環境條件惡劣，彭鏡毅推估應為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護。因生長在峭壁上，好像一顆顆紅寶石鑲嵌翠玉，開花時節十分美麗，是區內極具特色的受脅植物之一。

    南投分署表示，2023年起委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」，並培育數種瀕危植物的幼苗，其中有50多株九九峰秋海棠培育成功。為了讓其能擴大其復育生長環境，選定九九峰底下的平林社區作為復育地，今天並請社區民眾一起來栽植。

    除在社區栽植這30株，未來也會繼續培育，並向附近的社區、學校逐步推廣，希望幫九九峰秋海棠擺脫瀕危的困境，且未來萬一原棲地遭遇崩塌等破壞，該物種能留後，甚至可以開枝散葉。

    人工培育成功的50多株九九峰秋海棠，11日有30株移植到九九峰下的平林社區。（林保署南投分署提供）

    人工培育成功的50多株九九峰秋海棠，11日有30株移植到九九峰下的平林社區。（林保署南投分署提供）

    草屯鎮平林社區的民眾，一起將九九峰秋海棠種在社區的土地上。（林保署南投分署提供）

    草屯鎮平林社區的民眾，一起將九九峰秋海棠種在社區的土地上。（林保署南投分署提供）

