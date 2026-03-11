連公所也不知！台南驚現「幽靈公有停車場」 遭私佔蓋帆布

南市東區仁和路一處公有地停車場，民眾陳情遭私人長期佔用，小小的停車場停滿了車輛，想付費也沒得停。（王家貞提供）

台南市東區仁和路一處公有地停車場，民眾陳情遭私人長期佔用，小小的停車場停滿了車輛，甚至還有車輛用塑膠帆布蓋住，當成私人停車場，當地民眾想付費也沒得停，而當地區公所竟然不知道轄區內有這公有停車場，如今卻突然冒出這處「幽靈」停車場，令人傻眼。

南市議員王家貞表示，日前她接獲市民陳情，仁和路111巷85號前面的公有停車場，整個的車位並不多，但是停滿了車輛，還看到不止一部車用塑膠帆布蓋在上面，這些車看起來似乎不只是停了1天或2天而已。

王家貞今天邀請交通局、東區公所等單位現場會勘。民眾質疑說，他很願意付費，但是要讓他停得到位置，因為這個停車場沒有標示是否使用者付費，到底是公有的還是私人土地，應訂下規矩誰都能來停，該付費就付費。

王家貞說，她請地政局查了一下地目，發現大多數土地是公家的，而東區公所竟然不知道轄區內還有這麼一塊公有停車場，而且沒有完成使用者付費的建置。她問交通局何時有這個公有停車場？科長說應該很久了，但是無法給她一個準確的年份；更有意思的是，區公所說他們根本不知道這裡有一塊公有停車場，不知道就沒有管理到。

她質疑，這實在令人疑惑，如果是公有停車場，怎麼沒有依循使用者付費的制度，讓大家都有機會來停車，並且按規定負擔停車費用？要求市府應全面清查盤點，全市是否已將現有的「公有停車場」，在使用者付費的原則下，完善法規建置成為「公有收費停車場」，確保社會資源公平共享。

南市交通局允諾，在3月中市議會臨時會結束前，將會完成清查，並做好全市「公有收費停車場」的建置規劃，以符合市的期待。

該停車場現場看到不止一部車用塑膠帆布蓋在上面，看起來似乎不只是停了1天、2天而已。（王家貞提供）

