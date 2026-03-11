國旅補助4月上路告吹？觀光署：最快5月推出 預算卡關最慘明年

觀光署副署長黃荷婷說明，針對平日國旅補助部分，已先準備好初步方案，之後會依照立法院通過的預算及委員附帶決議內容，進行滾動式的調整。（記者黃宜靜攝）

為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助等，原定目標4月1日上路。然而相關預算仍面臨卡關問題；對此，交通部觀光署副署長黃荷婷說，立法院若在下週順利審議通過預算的話，觀光署評估最快可在5月推出相關補助方案，若9月甚至到今年年底前無法通過，那就會是明年實行。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠。

黃荷婷說明，觀光署針對相關補助已先準備好初步方案，之後會依照立法院通過的預算，以及委員附帶決議內容，進行滾動式的調整，希望透過平日國旅補助，帶動國內平日旅遊。

針對相關預算卡關，黃荷婷說，「我們當然是希望越快越好」，立法院若在下週順利審議通過預算的話，觀光署評估最快可在5月推出相關補助方案。若6月前預算來不及通過，可能要延到下一個淡季、可能在9月推動，刺激淡季平日國旅，「將補助用在刀口上」，屆時將因應立法院預算通過進度，進行調整。

若是預算到9月時，仍無法通過？黃荷婷說，若9月甚至到今年年底前無法通過，那就會是明年實行，「這個是大家最不願意看到，我們還是希望能夠盡快在今年預算就能夠通過，然後我們趕快來推動國旅補助。」

黃荷婷說明，平日國旅住宿補助是以用罄為止，因此只要規劃平日（週日至週四）國旅的國人，只要登錄就可以使用相關補助，第一晚可抵用新台幣800元，連住第2晚加碼至1200元。

黃荷婷續指，生日住宿金則是到時候會以預算保留方式執行，一次抽出12個月份、特定名額的住宿金，並考量到國人請假的方便性，因此將與主計人員溝通，至少保留有半年以上的使用期限。若是平日國旅補助延至9月上路，她則指出，預計在預算通過後，會盡快在該月份，抽出12個月份的名額，讓每個抽到的人在使用期限上是一樣的，「這部分請國人不用擔心。」

