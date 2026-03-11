南投品味館進軍東京食品展 展現台灣農產精品實力

南投縣農特產精品赴東京國際食品展參展，縣長許淑華（左5）11日到場幫業者加油打氣。（南投縣政府提供）

2026年東京國際食品展（Foodex Japan 2026）昨（10）天開幕，南投縣以「品味南投館」為主題參展，精選包括高山茶、精品咖啡、梅酒醋飲、蜂蜜、薑黃、芽菜、菇類等近40款代表性農特產品參展，盼藉由東京國際食品展的高知名度，讓更多南投在地特色農產走向日本及全球市場，進一步提升台灣農業的國際能見度與產業價值。

南投縣政府表示，作為亞洲規模最大、最具國際影響力的專業食品展之一，東京國際食品展每年吸引來自全球各國食品製造商、進口商與專業買家齊聚。此次南投縣集結包括13家農會及17家在地優質品牌業者推出近40款代表性的農特產商品參展，選品標準聚焦於「在地特色、精緻包裝、品質認證與國際市場潛力」。

縣府農業處指出，展會現場買氣熱絡，來自日本及亞洲各國的食品進口商、百貨通路、餐飲業者與專業買家，對南投高山茶、紅茶、梅酒及機能農產表現出高度興趣。透過現場試飲、產品說明與商務洽談，積極拓展海外銷售機會，進一步強化南投農產在國際市場的品牌能見度。

南投縣長許淑華今日也前往東京國際食品展，為南投參展業者加油打氣，並關心產品推廣與市場反應情形。許淑華表示，東京國際食品展是亞洲重要的國際食品專業展會，也是南投農產拓展海外市場的重要平台，未來縣府將持續協助更多優質農特產品進軍海外市場，透過國際展會、通路媒合與品牌行銷，讓更多南投在地特色農產走向全球市場。

南投縣40款農特產精品，進軍2026東京國際食品展。（南投縣政府提供）

