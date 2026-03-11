基隆港暌違7年3郵輪同框 進出外籍旅客逾6000

基隆港睽違7年再現3郵輪同框的景象。（基隆港務分公司提供）

基隆港今日難得出現3艘郵輪同框的畫面，自2019年，暌違7年首次再現3郵輪同框的景象，進出外籍旅客總計超過6000人次，基隆港務分公司表示，18日還有三郵輪同框的畫面。

基隆港務分公司指出，全球3大郵輪集團陸續往北部署，今天靠泊西3碼頭的精緻遊輪（Celebrity Cruises）千禧號（Celebrity Millennium），是皇家加勒比郵輪集團（Royal Caribbean Group），從新加坡前往橫濱13晚的航程，中途僅選靠5個港口，基隆港即為其一。

靠泊在東2碼頭的大洋郵輪（Oceania Cruises）瑞佳塔號（Regatta），是挪威郵輪集團（Norwegian Cruise Line Holdings Company）旗下之高端品牌，從上海往東京15晚的航程，掛靠濟州島後靠泊基隆港，先往南再往北前往日本，是較罕見的航程安排。

靠泊於東4碼頭的璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line）璽寶安可號（Seabourn Encore），則是全球第一大嘉年華郵輪集團（Carnival Corporation & plc）的高端品牌，由新加坡到東京15晚的航程，中途選擇與千禧號不同的5個掛靠港停泊，唯一相同的是同樣靠泊基隆港。

基隆港務分公司指出，3輪同框盛況持續發展中，3月18日將有地中海郵輪榮耀號（MSC Bellissima）及華麗號（MSC Magnifica）、麗星郵輪（Star Cruises）探索星號（Star Navigator）等三輪同靠，與今日3輪之組成完全出自不同體系。

基隆港今日難得出現3艘郵輪同框的畫面，基隆港務分公司表示，18日還有3郵輪同框的畫面。（基隆港務分公司提供）

