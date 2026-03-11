雨停了！縣長向媽祖祈求台灣燈會「風雨免朝」奏效 邀3大女神賞燈

嘉義縣政府邀民眾陪媽祖一起逛2026台灣燈會賞燈。（嘉義縣政府政府提供）

2026台灣燈會舉辦前夕，嘉義地區下好了幾天的雨，3月3日啟燈儀式上午更是傾盆大雨，為祈求當晚燈會能順利揭幕、開燈，嘉義縣長翁章梁到新港奉天宮、溪北六興宮及朴子配天宮向媽祖祈求台灣燈會「風雨免朝」，果真中午1點左右雨停下。為感謝媽祖庇佑，縣府明（12）日邀奉天宮、六興宮及配天宮媽祖來賞燈。

縣長翁章梁表示，燈會開燈日之前，因連日降雨，縣府團隊十分擔心天候影響活動，特別向媽祖表達心願，希望燈會能順利舉行。當日下午雨勢停歇、天氣轉好，讓燈會開燈與賞燈活動順利展開。為表達感謝之意，縣府特別邀請奉天宮、六興宮及配天宮的媽祖走進燈區與民眾一同欣賞燈景，感受嘉義燈會的魅力。

「陪媽祖一起賞燈」活動將於12日下午4點至晚間6點半舉行，下午4點起，民眾可以前往主燈區參與「許下心願」活動，在現場寫下自己的願望並上傳至主燈螢幕，讓願望在燈海中呈現，也象徵讓媽祖看見大家對生活與未來的期待。至於媽祖將於下午4點45分從168縣道旁迎賓門出發，經TECH WORLD館、農業燈區與主燈區，並在主燈區為民眾祈福，祝願大家心願成真。

縣府表示，活動以輕鬆親近的氛圍為主，讓媽祖如同民眾的朋友一般，與大家一起走進燈會、欣賞花燈，感受嘉義的熱情與光亮外，也希望透過互動活動，讓燈會成為分享心願與交流情感的平台，象徵媽祖點亮希望、點亮民眾的夢想，也點亮屬於嘉義的願景。

嘉義縣長翁章梁邀民眾陪媽祖一起逛2026台灣燈會賞燈。（嘉義縣政府政府提供）

