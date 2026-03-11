馬太鞍溪公路橋改河底隧道？陳金德：曾評估過 但工期會太長

馬太鞍溪復建橋目前進度11％。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋鋼便橋今年元旦通車，至於復建橋工程目前最新進度11％，比預定的7％超前，公路局報告預計今年底先完成北上線雙向通車。行政院工程會主委陳金德今天（11日）到光復鄉災區視察提到，政府確實有評估過馬太鞍溪橋復建改作河底隧道，但工期會太長，因此維持原案。

台鐵當年考量河床淤積速度太快，決定在馬太鞍溪挖河底隧道，先後有第一代和第二代2條河底隧道，第一代是在1981年台東線東拓時興建，全長2356公尺；2013年進行雙軌電氣化工程時，因為舊隧道僅單線、且電氣化所需的隧道淨空不足，因此在第一代隧道東側新建第二代的雙軌隧道，全長2560公尺，2013年10月24日切換到新路線後，第一代隧道停用。

請繼續往下閱讀...

陳金德今天到花蓮光復災區視察，聽取公路局、林保署花蓮分署簡報，針對鐵路以河底隧道通過馬太鞍溪，贊同台鐵先見之明。他說，台鐵早期的河底隧道工程可說相當的成功，所以，馬太鞍溪堰塞湖去年造成重大災害，台鐵完全沒有受損，如果堰塞湖溢流鐵路也受損，等於台9線公路交通及東部鐵路全數中斷，就會是大災難。

陳金德說，行政院這次有針對馬太鞍溪橋是否比照鐵路橋，從馬太鞍溪河底穿過，有做過相關評估，然而考量到工期會拉得太長，且台9線公路大量車輛往來的動脈，風險較高，所以，後來還是決定跨河面興建橋梁，因應馬太鞍溪上游還有崩塌大量土石，新橋會比舊橋高度增高9公尺。

公路局東區養護工程分局長林文雄簡報指出，馬太鞍溪復建橋去年底開工，目前進行套管基樁施工、拆除舊橋台，進度到昨天有11％，設計單側橋寬14公尺、長度564公尺，北上、南下橋合計寬28公尺。

他說，為加強通洪，新橋橋梁墩柱較舊橋減少一半、行水區最大跨徑加大到85公尺，新橋梁底高程為180.3公尺，也比舊橋抬高9公尺，也比水利署公告的計畫洪水位176.49公尺高1.8公尺，結合林保署在馬太鞍溪上游設置微地動儀、24小時人員監視，一旦偵測到土石崩塌或水流加大，就會同步通報公路局應變，公路局也在上游增設3處水位計，即時作為預警及撤離機具參考。

公路局的馬太鞍溪復建橋完工示意圖。（記者花孟璟翻攝）

公路局東分局長林文雄說，馬太鞍溪復建橋北上線目前進度11％，預計今年底完工。（記者花孟璟攝）

台鐵第一代光復河底隧道南口，目前已經廢棄，第二代隧道口因為雜木茂密難以靠近拍攝。（記者花孟璟攝）

陳金德頒發加菜金給公路局辛苦的築路人，由東分局長林文雄代表接受。（記者花孟璟攝）

林保署上游持續辦理開挖 往堰塞湖施工道路、人員24小時監控及規劃興建梳子壩3座，陳金德頒發加菜金給林保署，由花蓮分署長黃群策代表接受。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法