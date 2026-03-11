為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老媽媽3個月連走2兒 黑手牌蛋黃酥老闆送關懷 「這句話」不敢說

    2026/03/11 16:48 記者劉曉欣／彰化報導
    十方行善團團長陳永聰關懷老媽媽，送上團員的善款，希望她能走過人生的艱難時刻。（陳永聰提供）

    十方行善團團長陳永聰關懷老媽媽，送上團員的善款，希望她能走過人生的艱難時刻。（陳永聰提供）

    彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓賣「黑手牌」蛋黃酥，同時也是十方行善團的團長，最近去關懷一位78歲的老媽媽，因為，老媽媽在短短3個月失去了2個兒子，當她一直問「我的孩子怎麼還沒回來」，他只能忍住、不敢說出實話。

    陳永聰表示，老媽媽目前與單身女兒同住，女兒不敢讓媽媽知道家中2名男丁相繼因病離世，只簡單說在醫院治療，要媽媽好好照顧自己的身體。因此，他今天代表十方功德行善團送上喪葬費用與安家費時，也不敢多說，只說這是社會許多善心人士要給兒子的醫藥費。

    陳永聰指出，老媽媽一直握著他的手哭著說，「我的心肝，我的孩子怎麼還沒回來」，頻頻問「我兒子什麼時候可以出院」，讓他也都眼眶紅了，說不出話來。

    陳永聰說，他創團10年來，靠著約3000人小額捐款，累計超過1億元愛心款額，幫助超過1000個家庭渡過難關，每次把善款交給對方手上，都看到社會最需要關心的角落，也許無法改變弱勢家庭的現況，但至少讓被關懷的家庭，能夠感受到許多善心民眾的溫暖，走過人生最艱難的時刻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播