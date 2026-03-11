老媽媽3個月連走2兒 黑手牌蛋黃酥老闆送關懷 「這句話」不敢說

十方行善團團長陳永聰關懷老媽媽，送上團員的善款，希望她能走過人生的艱難時刻。（陳永聰提供）

彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓賣「黑手牌」蛋黃酥，同時也是十方行善團的團長，最近去關懷一位78歲的老媽媽，因為，老媽媽在短短3個月失去了2個兒子，當她一直問「我的孩子怎麼還沒回來」，他只能忍住、不敢說出實話。

陳永聰表示，老媽媽目前與單身女兒同住，女兒不敢讓媽媽知道家中2名男丁相繼因病離世，只簡單說在醫院治療，要媽媽好好照顧自己的身體。因此，他今天代表十方功德行善團送上喪葬費用與安家費時，也不敢多說，只說這是社會許多善心人士要給兒子的醫藥費。

陳永聰指出，老媽媽一直握著他的手哭著說，「我的心肝，我的孩子怎麼還沒回來」，頻頻問「我兒子什麼時候可以出院」，讓他也都眼眶紅了，說不出話來。

陳永聰說，他創團10年來，靠著約3000人小額捐款，累計超過1億元愛心款額，幫助超過1000個家庭渡過難關，每次把善款交給對方手上，都看到社會最需要關心的角落，也許無法改變弱勢家庭的現況，但至少讓被關懷的家庭，能夠感受到許多善心民眾的溫暖，走過人生最艱難的時刻。

