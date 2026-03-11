為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    犧牲假日苦練 嘉新國中普通班國樂團奪全國音樂比賽優等

    2026/03/11 16:48 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉新國中國樂團代表嘉義縣參與「全國學生音樂比賽」獲得優等。（嘉新國中提供）

    嘉新國中國樂團代表嘉義縣參與「全國學生音樂比賽」獲得優等。（嘉新國中提供）

    嘉義縣立嘉新國中國樂團代表嘉義縣參與「全國學生音樂比賽」，在國中團體B組國樂合奏項目展現絕佳的團隊默契與精湛技藝，今天獲得優等佳績；校方表示，國樂團全由普通班學生組成，以實力證明他們是縣內首屈一指的優質音樂團隊，能在全國舞台上綻放耀眼光芒。

    嘉新國中推動「多元展能」的教育理念，藝術性社團包含國樂團、絲竹樂團、管樂團、直笛團、口琴社、合唱團以及舞蹈社等，提供學生豐富的探索機會；藝術性社團每週固定安排2小時的社團課程，國樂團學生展現極高的毅力，犧牲週末休息時間，固定於每週六下午進行3小時的密集訓練，賽前甚至夜間苦練，終於在全國賽獲得好成績。

    校長陳彥榕表示，學生參與社團最重要的價值在於形塑品格，透過比賽找到自信，並在日復一日的練習培養出「自律」精神；平時國樂團也深耕在地，經常受邀至鄰近廟宇參與各項慶典演出，將悠揚的樂音帶入社區，受到鄉親肯定與喜愛。

    陳彥榕說，看到孩子們在音樂中找到自信與自律，為團隊榮譽無私付出，正是教育最美的風景，未來將積極爭取更多經費，讓學生在音樂性社團上能更有資源，獲得更完善的學習環境與展演舞台。

    嘉新國中國樂團由普通班學生組成。（嘉新國中提供）

    嘉新國中國樂團由普通班學生組成。（嘉新國中提供）

    嘉新國中國樂團苦練有成，在全國賽獲得佳績。（嘉新國中提供）

    嘉新國中國樂團苦練有成，在全國賽獲得佳績。（嘉新國中提供）

