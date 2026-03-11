為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    推廣2026馬祖海洋觀光 從海陸探索「嶼」眾不同

    2026/03/11 16:43 記者黃宜靜／台北報導
    馬管處於今天（11日）在交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會。（記者黃宜靜攝）

    馬管處於今天（11日）在交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會。（記者黃宜靜攝）

    以獨特的戰地歷史文化與壯麗自然景觀聞名的馬祖，長年蘊藏著無數動人的故事與風景；對此，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動2026馬祖海洋觀光推廣活動，以「海上看莒光」、「海上看東引」、「親子海上觀光遊憩」及「馬鼻灣假日市集音樂會」等多元形式展開，結合海上視角與島嶼文化，邀請旅人以嶄新的方式重新認識馬祖。

    馬管處於今天（11日）在交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「2026馬祖海洋觀光活動」系列活動宣傳記者會，揭開年度觀光亮點序幕；馬祖位於台灣本島西北方，不僅保留豐富的軍事遺跡與傳統閩東聚落，更擁有藍眼淚、壯闊岩岸等自然奇觀。

    馬管處處長洪志光表示，期盼延續、深化去年海洋觀光活動成果，讓更多人看見馬祖豐富自然資源、深厚歷史底蘊與多元觀光魅力。無論是從海上賞鷗、探索地景，到音樂會、市集與親子體驗，馬祖的每一座島嶼、每一段行程，都是值得細細品味的旅程，期待旅客能以全新角度走進這片海上國境，發現真正的「嶼」眾不同。

    其中「海上看東引」將於4月起登場，帶領旅客自東引海域出發，環繞東引島欣賞這座海上堡壘的自然與人文風貌。沿岸可見靜伏鱷魚、海蝕門、海蝕洞，以及形似高僧入定的「和尚看經」等奇岩異石，活動全程安排專業船上導覽人員隨行解說，深入介紹東引的地質構造、戰略地位與生態資源，在欣賞美景之餘，也能獲得豐富知識。

    另外，「海上看莒光」活動預計在今年6月中旬登場，將推出期間限定的賞鷗體驗行程，票價每人300元，搭船環繞東莒島或西莒島，從海上全景欣賞島嶼風光與壯麗海蝕地貌；行程正值燕鷗活躍季節，旅客不僅能近距離欣賞花崗岩岸壁、軍事據點交織而成的獨特景緻，更是愛鳥人士與親子旅遊不可錯過的精彩體驗。

    馬管處說明，馬祖列島海域已公告為「燕鷗保護區」，棲息鳥類多達30種，航行於莒光海域間，有機會觀賞白眉燕鷗、鳳頭燕鷗、紅燕鷗等珍稀鳥類；其中，最引人矚目的莫過於有「神話之鳥」美名的黑嘴端鳳頭燕鷗，其現蹤曾轟動國際鳥界。6月起，旅客若欲延續賞鷗體驗、加碼海釣或SUP海上遊憩行程，或可洽詢當地業者安排。

    至於「馬鼻灣假日市集音樂會」則於7月24日盛大登場，結合音樂、市集與親子同樂，打造一場清涼又熱情的夏日饗宴。活動當晚由氣球人偶與特技演員帶動現場氣氛，並邀請古箏演奏者希希及藝人柯有倫接力演出，讓歡笑與音樂在海風中流轉。現場也規劃海洋廢棄物藝術手作DIY、踩點拍照送好禮等互動活動。此外，今年夏天也同步推出多元體驗行程，如體驗立式划槳的「舟遊南竿＆SUP」、海洋廢棄物藝術DIY及沙灘生態導覽等。

