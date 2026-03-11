為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資1.04億元 埔鹽綜合行政大樓啟用

    2026/03/11 16:37 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣府斥資1億432萬元在原址興建「埔鹽鄉綜合行政大樓」，歷時2年施工，今（11）日正式落成啟用。（記者陳冠備攝）

    彰化縣府斥資1億432萬元在原址興建「埔鹽鄉綜合行政大樓」，歷時2年施工，今（11）日正式落成啟用。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埔鹽鄉警察分駐所、消防分隊與戶政辦公室過去共用老舊廳舍近40年，空間狹小、設備老舊，甚至曾出現女消防員執勤返隊後沒有更衣空間，只能到消防車上換衣服的窘境。為此縣府斥資1億432萬元在原址興建「埔鹽鄉綜合行政大樓」，整合警察、消防與戶政3單位，歷時2年施工，今（11）日正式落成啟用。

    埔鹽分駐所建於1985年，與埔鹽戶政辦公室共用約98坪建築，埔鹽消防分隊則於1990年設立，使用空間僅約97坪，還須停放消防車輛，長期空間不足，尤其女性人員的備勤與更衣環境更顯不便。

    新建綜合行政大樓為地上4層建築，總樓地板面積約534坪，其中1、2、4樓提供警察局埔鹽分駐所與消防局埔鹽消防分隊使用，3樓則為溪湖戶政事務所埔鹽辦公室及共同使用空間，整合後不僅改善辦公與備勤環境，也讓民眾洽公更便利。

    消防局長施順仁表示，埔鹽消防分隊早年僅7人編制，如今已擴編至15人，舊廳舍因空間不足，男女隊員更衣常需輪流使用。新大樓規劃女性寢室與衛浴設備，女消防員終於有獨立更衣空間，大幅提升勤務與生活品質。

    許文萍表示，近來埔鹽多項建設陸續動工或啟用，鄉內彷彿「辦喜事」，感謝縣府與議會支持，未來新大樓啟用後，將提升警消救災效率與戶政服務品質，讓鄉親享有更完善的公共服務。

    埔鹽綜合行政大樓，整合警察、消防與戶政3單位，整合後大幅改善辦公與備勤環境。（記者陳冠備攝）

    埔鹽綜合行政大樓，整合警察、消防與戶政3單位，整合後大幅改善辦公與備勤環境。（記者陳冠備攝）

