家戶設屋頂光電！不怕電價漲、停電 屏東縣府還補助

屏東縣日照時間長，適合設立太陽光電，屏東縣政府向中央爭取了3150萬元補助民眾在自家屋頂設立太陽能光電，縣府城鄉發展處長倪國鈞表示，以住家20坪為例，設置經費約24萬元，政府補助8萬元，大約6~8年就能完全回本，遇到能源危機、停電時都不怕沒電使用。

屏東縣日照時間長是使用太陽能光電優勢的地點，縣府為了提升綠能於今年度全力推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，鼓勵民眾利用自家屋頂進行「創能」，針對頂層面積1000平方公尺以下，也就是300坪以下之私有建築物提供設置補助，鼓勵家戶裝設太陽光電設備，降低初期的負擔，讓綠能走入生活日常，達到節能減碳。

縣府城鄉發展處長倪國鈞說明，這次的計畫以「能源自主、供電韌性、全民參與」為理念，新、舊設置者都可納入補助範圍，每瓩補助3000元，最高30萬元；用電方式若採自發自用模式並加裝自動電源切換開關（ATS），每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建築物最高可獲得200萬元補助，家戶亦可評估申請再生能源憑證，取得官方核發的綠電證明，提升附加效益，不論是自住住宅、透天厝或小型建築，都能依自身需求選擇最適合的方案，即日起開始申請到11月20日（或經費用罄為止）。

倪國鈞指出，設立太陽能光電可以省下的電費可觀，以前的太陽能發電是賣電給台電公司，現在政府則鼓勵自用，所以提供的補助的費用比以前提高了許多，現在申請正是時候，目前已有20餘戶提出申請。

