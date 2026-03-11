植愛澎湖！中屯觀景台區植樹 澎管處邀社區、國小師生參與

澎管處植樹活動，在中屯新據點觀景台舉行。（澎管處提供）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今（11）日在中屯觀景台區舉辦植樹活動，邀請白沙鄉中屯村長鄭秋香、中屯社區發展協會理事長楊益銘及中屯國小校長陳鴻賢與師生等共約100餘人參加，為新景點增添綠意。

中屯觀景台以澎湖在地潮間帶常見的珠螺為設計發想，中屯國小師生們也特別踏登高台，體驗遠眺觀景樂趣，但中屯風力發電園區去年因居民反對更新機組，台電已全數拆除，中屯觀景台能否取代昔日風車園區，引發關注。

澎管處近年來推動綠色旅遊不遺餘力，2023到2025年連續3年獲得「全球綠色目的地百大故事獎」，更於2025年獲荷蘭綠色目的地基金會核頒品質海岸認證銀質獎章；在輔導澎湖觀光產業業者推動永續旅遊方面，除了每年受理業者申請核認永續地圖標章店家，截至2026年2月，澎湖地區共4家業者榮獲「好旅行標章」銀級認證。

澎管處說，這次植樹栽植南洋杉、黃槿、羅漢松等喬木及苦藍盤灌木等共計約460株，持續辦理轄區據點植栽綠美化，安排廣植黃槿、苦楝、台灣欒樹、水黃皮、白水木及紅花玉芙蓉、日本女真、草海桐、芙蓉菊、鵝掌藤等喬灌木共計約6000株，提供舒適的旅遊環境。

澎管處近年來積極推動綠色旅遊，邀請中屯國小師生一起參加。（澎管處提供）

