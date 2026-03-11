中科實中首屆國際大學博覽會盛大登場 53所國外學校雲集

中科實中雙語部舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」。（中科實中提供）

國立中科實驗高級中學雙語部，今天舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，來自美國、加拿大、澳洲、英國、日本、韓國、紐西蘭與歐洲部分國家等53所海外頂尖大學齊聚一堂，吸引包含中科實中、台中女中、文華高中、嘉科實中、台中美國學校、同德國際教育實驗機構等校共250名師生參與，台北美國學校亦派升學輔導老師蒞臨。

這次博覽會參展名單橫跨四大洲，其中，澳洲排名前三名墨爾本大學、雪梨大學及新南威爾斯大學均到場設攤，與學子面對面交流，美國國務院下轄的Education USA（留學美國諮詢中心）並到場舉辦「留學美國獎學金（留學財經101）」專題講座，為未來有志赴美深造的學生掃除資訊障礙，提供實質的申請指南與獎助學金配套規劃。

中科實中校長秦文智表示，現今國際升學趨勢已不僅限於國際學校，以雪梨大學為例，近年積極對台灣一般高中生開放申請名額，促使許多國內高中生提早開始佈局海外升學路徑，這場大學博覽會是該校雙語部逐年完善升學系統的重要一環，未來該校將持續扮演「國際人才推手」的角色，協助更多學子從中部出發，走向世界。

學生穿梭博覽會各校攤位，深入了解各國求學環境與學系特色，更透過全英或中英對話練習，向招生官展示自身優勢，中科實中雙語部學生表示，相較於在網路上搜尋資訊，實體的大學博覽會更能實際接觸招生人員，以詢問相關問題。

中科實中雙語部舉辦首屆「中部地區國外升學博覽會」，吸引53所海外頂尖大學齊聚一堂。（中科實中提供）

