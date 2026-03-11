桃園航空城第三跑道用地 515棟建物未搬遷

桃園航空城地上物搬遷期限到今年底。（資料照）

桃園航空城地上物搬遷期程到今年底，第三跑道用地仍有515棟建物尚未完成，市長張善政今（11）日主持市政會議時表示，航空城計畫已進入推動關鍵期，涉及桃園機場第三跑道建設、居民搬遷安置及交通配套等多項工作，須中央與地方密切合作，市府將持續彙整相關單位意見，並建議中央指派專業工程單位協助交通部民航局處理相關搬遷與工程問題，以加速第三跑道建設及周邊設施建置，確保整體航空城計畫順利推動。

副市長王明鉅表示，距離今年底搬遷期限已相當緊迫，市府將持續追蹤並確認居民安置與重建進度，確保搬遷作業如期完成，避免影響機場擴建工程。

地政局長蔡金鐘表示，市府與交通部民航局已逐筆掌握現況，透過電話關懷及跨機關協調協助民眾搬遷，並提醒於今年6月底前完成搬遷者，可領取15%加速搬遷獎勵金，目標於今年底前完成搬遷安置；另，配地作業持續配合都市計畫變更檢討，目前共計73案，預計明年第3季完成審議，第4季起辦理配地說明及抽籤分配，並預計於2029年陸續完成土地登記與點交。

工務局長汪在宙表示，目前航空城相關工程多集中於區段徵收範圍內，包括安置街廓、安置住宅、道路橋梁及捷運綠線等公共工程，航空城整體開發完成後，預期將吸引大量產業投資與人口進駐，交通需求勢必提升，建議及早評估道路系統擴充規劃，以因應未來交通發展需求。

都發局長江南志表示，航空城安置作業已進入收尾階段，其中，安置住宅及安置街廓使用執照核發為關鍵工作，市府需在短時間內核發1500張建照，目前已與相關公會協調加速辦理程序，後續作業可望儘速完成。

