陽明交大附中115學年度成立生物醫學實驗班 已規劃5門特選課程

陽明交大攜手台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院共同開發「中醫學概論」數位課程，由台聯大附中聯盟（中大壢中、政大附中、陽明交大附中）率先於115學年度落地開課。（陽明交大附中提供）

陽明交大附中將於115學年度將成立「生物醫學實驗班」，校方今日公布，在陽明交大醫學院及動物實驗中心的課程和研究資源支持下，已規劃生命中的化學密碼等5門共10學分的特選課程，歡迎對智慧醫療與生命奧妙有興趣的未來杏林豪傑來就讀。

陽明交大附中校長陳瑞榮表示，陽明交大今年攜手台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院，共同開發「中醫學概論」數位課程，並由台聯大附中聯盟（中大壢中、政大附中、陽明交大附中）率先於115學年度落地開課。該校於115學年即將成立的「生物醫學實驗班」，即規劃開設中醫學概論。

陳瑞榮進一步說明，「生物醫學實驗班」規劃跨域科普閱讀（一） （醫學主軸），跨域科普閱讀（二） （多元觀點）、中醫學概論、生命中的化學密碼、生命與疾病解碼等5門共10學分的特選課程，將可為學生開啟探索生命科學與智慧醫療研究的新契機。

陳瑞榮也表示，台灣聯合大學系統（清華大學、陽明交通大學、政治大學及中央大學），除了清大是附屬小學，另外3所均設有附屬高中，這3所附中透過陽明交大所提供的中醫學概論、醫學概論及半導體概論等課程的機緣，已達成建立「附中聯盟」的默契與共識，未來將持續深化「大學與高中共創線上學習（UHCOOL）」計畫，攜手更多夥伴共創優質課程，為台灣培育兼具科學實證與人文關懷的未來新世代人才。

