    AI市長上線 台南農產東京展搶單

    2026/03/11 15:57 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲在東京食品展與AI分身互動。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲今年再度率團前進東京食品展，集結14家台南農特產品業者打造歷來最大規模的「台南專區」，積極向日本通路市場推廣台南好物。今年展區還出現1位特別的「AI分身市長」，可用日語、英語、韓語與中文4種語言介紹台南農產特色，成為現場吸睛的科技亮點。

    展場中「AI黃偉哲」一開口說日語，語調與本人十分相似，吸引不少買家與參觀者駐足互動。黃偉哲幽默表示：「AI市長會講日語，而且長得比我帥。」AI時代來臨，農產行銷方式也要與時俱進。去年台南在東京食品展創下約近5億元訂單，今年希望再突破，因此市府除了安排翻譯人員協助業者洽談商機，也與技術團隊合作訓練AI模型，讓展場服務更智慧化。

    黃偉哲表示，每年食品展期間買家來訪相當踴躍，展區常常人潮滿滿，工作人員有時忙得分身乏術。透過AI數位分身，就能在展場人多時即時用多國語言介紹產品特色、回答問題，協助分擔導覽與解說工作，讓更多買家有機會了解台南農產品，也增加業者與國際通路接觸的機會。

    南市農業局長李芳林指出，去年台南專區曾推出AI生成的簡介影片，由黃偉哲以流利日文介紹台南農產，在展場引發不少話題，今年再升級。

    東京食品展來訪賓客與AI黃偉哲互動。（台南市府提供）

