彰化木棉花況不同步 原來跟這個原因有關

圖為二林東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約3成，右邊約6成。（記者顏宏駿攝）

彰化縣各地木棉花盛開，種在河岸的木棉花卻出現「陰陽臉」怪象！也就是種在堤岸道路兩側的木棉花一側已全面盛開，另一側則含苞待放，同一地方花況「不同步」為歷年罕見，為何有此現象？民眾普遍認為，跟今年冬季少雨有關，靠河岸一邊的木棉花吃水充足，較早綻放。

木棉花「陰陽臉」是今年彰化木棉花季特有的現象，以東螺溪為例，埤頭、二林各有一條近2公里長的木棉花道，木棉樹分佈在堤岸道路的左、右兩側，本週靠近東螺溪這邊的木棉花繽紛綻放，花開約8成，但另一側的花況遜色許多，花開約5成，由於此現象非常罕見，當地有民眾稱之為「陰影臉」。

湖埔社大執行長林淑玲說，只要種在河岸旁的木棉花都出現「陰影臉」，影響木棉花開的因素主要是水和氣溫，今天冬季少雨，木棉花缺少雨水的滋潤，就出現靠近水邊一方的木棉花較早盛開，另一側隔一條馬路，根系少了河水的滋潤就會比較慢綻放。

圖為埤頭東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約5成，右邊約8成。（記者顏宏駿攝）

今年雨水少，種在東螺溪畔的木棉花有河水滋潤，花開得較早也較美。（記者顏宏駿攝）

