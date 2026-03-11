為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化木棉花況不同步 原來跟這個原因有關

    2026/03/11 15:48 記者顏宏駿／彰化報導
    圖為二林東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約3成，右邊約6成。（記者顏宏駿攝）

    圖為二林東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約3成，右邊約6成。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣各地木棉花盛開，種在河岸的木棉花卻出現「陰陽臉」怪象！也就是種在堤岸道路兩側的木棉花一側已全面盛開，另一側則含苞待放，同一地方花況「不同步」為歷年罕見，為何有此現象？民眾普遍認為，跟今年冬季少雨有關，靠河岸一邊的木棉花吃水充足，較早綻放。

    木棉花「陰陽臉」是今年彰化木棉花季特有的現象，以東螺溪為例，埤頭、二林各有一條近2公里長的木棉花道，木棉樹分佈在堤岸道路的左、右兩側，本週靠近東螺溪這邊的木棉花繽紛綻放，花開約8成，但另一側的花況遜色許多，花開約5成，由於此現象非常罕見，當地有民眾稱之為「陰影臉」。

    湖埔社大執行長林淑玲說，只要種在河岸旁的木棉花都出現「陰影臉」，影響木棉花開的因素主要是水和氣溫，今天冬季少雨，木棉花缺少雨水的滋潤，就出現靠近水邊一方的木棉花較早盛開，另一側隔一條馬路，根系少了河水的滋潤就會比較慢綻放。

    圖為埤頭東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約5成，右邊約8成。（記者顏宏駿攝）

    圖為埤頭東螺溪畔的木棉花，道路左邊花開約5成，右邊約8成。（記者顏宏駿攝）

    今年雨水少，種在東螺溪畔的木棉花有河水滋潤，花開得較早也較美。（記者顏宏駿攝）

    今年雨水少，種在東螺溪畔的木棉花有河水滋潤，花開得較早也較美。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播